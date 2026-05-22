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Autoridades libanesas montam abrigo ao ar livre para deslocados em Beirute
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Vídeo. Líbano abre campo de tendas no litoral de Beirute após ataques israelitas deslocarem 1 milhão

Últimas notícias:

Líbano abre grande campo de tendas à beira-mar em Beirute para alojar civis deslocados por bombardeamentos israelitas e combates ligados ao Hezbollah, que já forçaram mais de um milhão de pessoas a abandonar as suas casas.

Líbano abriu um grande abrigo de tendas na frente marítima de Beirute para acolher civis deslocados pelos bombardeamentos israelitas, numa altura em que continua a aumentar o número de pessoas obrigadas a deixar as suas casas.

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Fileiras de tendas azuis foram montadas perto do porto de Beirute para substituir os acampamentos informais que se tinham espalhado ao longo da costa mediterrânica nas últimas semanas. As famílias que chegaram ao local em 22 de maio incluíam crianças a carregar pertences, idosos e voluntários a montar abrigos temporários.

As autoridades libanesas indicam que mais de um milhão de pessoas foram já deslocadas em todo o país desde que o Hezbollah entrou no conflito regional em apoio do Irão, na sequência de ataques israelitas que mataram o líder supremo iraniano.

A situação humanitária no Líbano agravou-se de forma acentuada, com combates e ataques aéreos a prosseguirem em várias regiões, incluindo aldeias do sul e bairros periféricos de Beirute. No novo abrigo a céu aberto, famílias deslocadas fizeram fila para receber ajuda alimentar, enquanto crianças brincavam entre as tendas e equipas humanitárias organizavam os abastecimentos. O governo afirma que o espaço pretende oferecer alojamento mais seguro e organizado do que os acampamentos improvisados que surgiram por toda a capital no início deste mês.

Líbano, já a enfrentar uma prolongada crise económica, tem dificuldade em responder à dimensão do deslocamento, enquanto agências internacionais alertam para a crescente pressão sobre habitação, cuidados de saúde e serviços básicos em Beirute e nas zonas circundantes.

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