Vídeo. Estados Unidos: MomoCon em Atlanta junta 65 mil fãs em grande festival geek

Os organizadores esperam cerca de 65.000 visitantes ao longo dos quatro dias do evento no Georgia World Congress Center, onde fãs mascarados de personagens de videojogos, manga e cinema circulam por mais de 1 milhão de pés quadrados de área de exposição. Os participantes fazem fila para obter autógrafos, compram peças de colecionismo artesanais e participam em torneios de jogos, enquanto os vendedores disponibilizam figuras, bonecos e obras de arte personalizadas.

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Muitos visitantes afirmam que o evento oferece uma rara sensação de comunidade e de afirmação pessoal, com encontros informais dedicados a tudo, desde jogos independentes de nicho a desenhos animados pouco conhecidos dos anos 1990.

Os organizadores norte‑americanos dizem que a convenção cresceu muito para lá das origens, no campus do Georgia Tech há 21 anos, quando recebeu apenas 700 pessoas. Uma piada recorrente entre os fãs de longa data é que “se pode medir a idade pelo número de edifícios em que o MomoCon cabia”, uma referência à passagem de salas de estudantes para um dos maiores centros de convenções do sudeste dos Estados Unidos. A responsável de comunicação do MomoCon, Renee Cooper, estima que o encontro possa gerar para Atlanta o equivalente a mais de 39 milhões de euros em hotéis, restaurantes e turismo.

Também artistas e pequenas empresas dependem em grande medida da convenção, vendo por vezes um único bom fim de semana de MomoCon como a diferença entre ficar no zero e conseguir lucro no trimestre. Para muitos criadores independentes de videojogos, ter aqui um stand serve tanto para testar jogos ao vivo e gerar burburinho boca a boca como para vender diretamente. O festival decorre até 24 de maio.