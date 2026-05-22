Vídeo. Ucrânia ataca residência estudantil em Starobilsk: quatro mortos na região ocupada de Luhansk

Na cidade de Starobilsk, ocupada pela Rússia, drones atingiram durante a noite uma escola profissional e a respetiva residência de estudantes, provocando o colapso parcial do edifício de cinco andares, segundo as autoridades instaladas por Moscovo. As mesmas fontes indicaram que uma pessoa morreu e pelo menos 35 ficaram feridas no ataque na parte ocupada da região ucraniana de Luhansk, na noite de 21 para 22 de maio.

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O Comité de Investigação da Rússia afirmou que 86 adolescentes, entre os 14 e os 18 anos, e um funcionário estavam dentro da residência quando ocorreu o ataque. Equipas de emergência recorreram a gruas e maquinaria pesada para remover lajes de betão, enquanto o fumo continuava a sair da estrutura danificada.

Moscovo acusou as forças ucranianas de terem visado infraestruturas civis com quatro drones do tipo aeronave e classificou o ataque como um “ato terrorista”. As autoridades russas acrescentaram que várias pessoas poderão ainda estar presas sob os escombros.

Entretanto, na cidade ucraniana de Kherson, no sul do país, os serviços de emergência intervieram depois de um drone russo ter atingido, na manhã de sexta-feira, uma zona residencial, provocando um incêndio e danos num edifício de vários andares. Imagens divulgadas pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia mostravam bombeiros a lançar água sobre a estrutura ainda fumegante e a isolar as ruas em redor, cobertas de detritos e vidros partidos.

Responsáveis ucranianos indicaram que não havia registo de feridos neste último ataque, mas salientaram que bombardeamentos e ataques com drones atingiram vários locais na região de Kherson nos últimos dias, causando a morte a pelo menos dois civis e interrompendo o fornecimento de eletricidade em alguns bairros.