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Bombeiros apagam chamas após serviço de emergência dizer que ataque russo atingiu Sumy
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Vídeo. Ucrânia: ataque russo em Sumy fere seis e enxurrada de drones atinge país

Últimas notícias:

A Ucrânia informou que seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas depois de um ataque russo atingir Sumy, na quinta-feira. Bombeiros passaram horas a combater incêndios em zonas residenciais e industriais danificadas no ataque.

Equipas de emergência do serviço regional de Sumy trabalharam entre o fumo e os escombros, enquanto os bombeiros combatiam incêndios em casas e vasculhavam edifícios danificados. As autoridades locais informaram que uma criança está entre os feridos. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostram telhados desabados, paredes chamuscadas e equipas a remover destroços após o ataque noturno. Sumy, situada perto da fronteira com a Rússia, tem sido alvo de bombardeamentos repetidos durante a guerra e continua vulnerável a ataques com drones e mísseis.

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A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou, durante a noite, 116 drones contra as regiões norte, leste e sul do país. Segundo os militares, as defesas ucranianas intercetaram 109, tendo sido registados impactos de um míssil balístico e de cinco drones em cinco locais. Destroços de drones abatidos provocaram ainda danos em quatro zonas distintas.

O mais recente ataque ocorre numa altura em que ambos os lados mantêm ataques de longo alcance, apesar dos esforços diplomáticos em curso para reduzir as hostilidades. Responsáveis ucranianos afirmam que as ofensivas repetidas contra infraestruturas civis estão a aumentar a pressão sobre os serviços de emergência e sobre os residentes das regiões da linha da frente.

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