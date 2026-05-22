Vídeo. Índia enfrenta calor extremo com peixes mortos a dar à costa em Nova Deli

Trabalhadores e moradores locais foram vistos a retirar peixes da água numa altura em que as temperaturas na capital subiam para perto dos 45 graus Celsius. As autoridades ainda não confirmaram a causa exata das mortes, mas o calor prolongado e a redução dos níveis de oxigénio na água quente são frequentemente associados a este tipo de ocorrência. A cena evidenciou a crescente pressão ambiental provocada pelas ondas de calor repetidas no norte da Índia.

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O Departamento Meteorológico da Índia alertou que o calor deverá continuar nos próximos dias em Delhi e nos estados vizinhos, incluindo Uttar Pradesh e Haryana. A Índia classifica oficialmente uma vaga de calor quando, nas planícies, as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius.

Investigadores do clima afirmam que a subida das temperaturas globais está a tornar as ondas de calor mais longas e intensas em todo o Sul da Ásia. Nos últimos anos, as escolas têm encerrado mais cedo, o trabalho ao ar livre foi deslocado para o período noturno e várias cidades abriram abrigos de arrefecimento de emergência para proteger os residentes mais vulneráveis durante períodos de calor extremo.