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Trabalhadores retiram peixes mortos após fuga numa conduta agravar a descida do nível da água durante vaga de calor no lago artificial Sanjay, em Nova Deli
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Vídeo. Índia enfrenta calor extremo com peixes mortos a dar à costa em Nova Deli

Últimas notícias:

Onda de calor extrema na Índia afeta pessoas e fauna em Nova Deli; centenas de peixes mortos foram retirados do lago Sanjay, com temperaturas muito acima da média.

Trabalhadores e moradores locais foram vistos a retirar peixes da água numa altura em que as temperaturas na capital subiam para perto dos 45 graus Celsius. As autoridades ainda não confirmaram a causa exata das mortes, mas o calor prolongado e a redução dos níveis de oxigénio na água quente são frequentemente associados a este tipo de ocorrência. A cena evidenciou a crescente pressão ambiental provocada pelas ondas de calor repetidas no norte da Índia.

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O Departamento Meteorológico da Índia alertou que o calor deverá continuar nos próximos dias em Delhi e nos estados vizinhos, incluindo Uttar Pradesh e Haryana. A Índia classifica oficialmente uma vaga de calor quando, nas planícies, as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius.

Investigadores do clima afirmam que a subida das temperaturas globais está a tornar as ondas de calor mais longas e intensas em todo o Sul da Ásia. Nos últimos anos, as escolas têm encerrado mais cedo, o trabalho ao ar livre foi deslocado para o período noturno e várias cidades abriram abrigos de arrefecimento de emergência para proteger os residentes mais vulneráveis durante períodos de calor extremo.

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