O alpinista britânico Kenton Cool completou uma histórica vigésima ascensão ao topo do Monte Evereste, indicaram esta sexta-feira responsáveis do setor do montanhismo.

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Cool já detinha o recorde do maior número de ascensões (excluindo sherpas) e alargou-o ao voltar a atingir o cume, a 8 849 metros de altitude, acompanhado pelo seu guia sherpa Dorjee Gyelzen.

Terá chegado ao cume por volta das 4 horas, hora local.

«Mais cumes do Evereste do que qualquer outro não sherpa de sempre. E continua a fazê-lo parecer apenas mais um passeio pelos montes. Uma verdadeira lenda», disse à Reuters, a partir do campo base do Evereste, Lukas Furtenbach, um alpinista que já escalou a montanha quatro vezes e organizador de expedições da empresa austríaca Furtenbach Adventures.

Tendas de alpinistas e guias espalham-se pelo campo base do Monte Evereste, Nepal, 10 de maio de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Segundo as autoridades, um número recorde de 270 alpinistas e guias alcançaram com sucesso o cume do Evereste pelo lado nepalês só esta quarta-feira, aproveitando o bom tempo durante a popular temporada de escalada da primavera.

A notícia surge numa altura em que foi noticiado que dois alpinistas indianos morreram durante a descida, após terem atingido o cume na quinta-feira.

No início da semana, o experiente guia de montanha Kami Rita Sherpa escalou o Evereste pela 32.ª vez, um recorde. De acordo com o seu site, Kami Rita é alpinista há mais de três décadas e já completou mais de 40 ascensões a montanhas com mais de 8000 metros.

O neozelandês Edmund Hillary e Tenzing Norgay, um sherpa nepalês, foram os primeiros exploradores conhecidos a alcançar o cume da montanha mais alta do mundo, em maio de 1953.

O Monte Evereste é a joia da coroa da cordilheira do Himalaia, situada na fronteira entre o Nepal e o Tibete.