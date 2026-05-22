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Montanhista britânico sobe ao Evereste pela 20.ª vez e estabelece recorde

Alpinista britânico Kenton Cool em Catmandu, Nepal, 20 de maio de 2025
Alpinista britânico Kenton Cool em Catmandu, Nepal, 20 de maio de 2025 Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Nathan Rennolds
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Dois alpinistas indianos terão morrido durante a descida da montanha esta semana, depois de terem alcançado o cume na quinta-feira.

O alpinista britânico Kenton Cool completou uma histórica vigésima ascensão ao topo do Monte Evereste, indicaram esta sexta-feira responsáveis do setor do montanhismo.

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Cool já detinha o recorde do maior número de ascensões (excluindo sherpas) e alargou-o ao voltar a atingir o cume, a 8 849 metros de altitude, acompanhado pelo seu guia sherpa Dorjee Gyelzen.

Terá chegado ao cume por volta das 4 horas, hora local.

«Mais cumes do Evereste do que qualquer outro não sherpa de sempre. E continua a fazê-lo parecer apenas mais um passeio pelos montes. Uma verdadeira lenda», disse à Reuters, a partir do campo base do Evereste, Lukas Furtenbach, um alpinista que já escalou a montanha quatro vezes e organizador de expedições da empresa austríaca Furtenbach Adventures.

Tendas de alpinistas e guias espalham-se pelo campo base do Monte Evereste, Nepal, 10 de maio de 2026.
Tendas de alpinistas e guias espalham-se pelo campo base do Monte Evereste, Nepal, 10 de maio de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Segundo as autoridades, um número recorde de 270 alpinistas e guias alcançaram com sucesso o cume do Evereste pelo lado nepalês só esta quarta-feira, aproveitando o bom tempo durante a popular temporada de escalada da primavera.

A notícia surge numa altura em que foi noticiado que dois alpinistas indianos morreram durante a descida, após terem atingido o cume na quinta-feira.

No início da semana, o experiente guia de montanha Kami Rita Sherpa escalou o Evereste pela 32.ª vez, um recorde. De acordo com o seu site, Kami Rita é alpinista há mais de três décadas e já completou mais de 40 ascensões a montanhas com mais de 8000 metros.

O neozelandês Edmund Hillary e Tenzing Norgay, um sherpa nepalês, foram os primeiros exploradores conhecidos a alcançar o cume da montanha mais alta do mundo, em maio de 1953.

O Monte Evereste é a joia da coroa da cordilheira do Himalaia, situada na fronteira entre o Nepal e o Tibete.

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