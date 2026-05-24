Vídeo. Estados Unidos: forte presença policial junto à Casa Branca após tiroteio mortal

Agentes da polícia e do Serviço Secreto cercaram no sábado a zona junto à Casa Branca após um tiroteio mortal num posto de controlo de segurança.
Imagens de vídeo mostravam fitas amarelas da polícia, marcadores de prova e material médico de emergência espalhados pela área, enquanto as autoridades cortavam as ruas próximas.
De acordo com responsáveis norte-americanos, uma pessoa aproximou-se do posto de controlo com um saco, retirou uma arma e abriu fogo sobre os agentes, acabando por ser abatida por elementos do Serviço Secreto. O suspeito morreu mais tarde no hospital.
Um transeunte ficou também ferido durante o incidente, enquanto o Presidente Donald Trump, que se encontrava na Casa Branca na altura, não foi afetado.