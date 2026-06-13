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Interpretação da icónica ária 'Nessun dorma', de Puccini, da ópera Turandot, pelo tenor sul-coreano SeokJong Baek, na varanda da Royal Opera House
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Vídeo. Reino Unido: Coro da Royal Opera assinala arranque do Mundial 2026 em Londres

Últimas notícias:

Londres assinala arranque do Mundial 2026 com SeokJong Baek e Coro da Royal Opera a interpretar ‘Nessun dorma’ de Puccini em Covent Garden

Reino Unido assinala a abertura do Mundial de futebol de 2026 com uma atuação pública em Londres, a 11 de junho, associando um dos hinos musicais mais célebres do futebol ao início do torneio no México. À porta de Covent Garden, o tenor sul-coreano SeokJong Baek juntou-se ao Coro da Royal Opera House para uma interpretação ao ar livre de “Nessun Dorma”, de Puccini. O evento teve lugar em Davies Terrace e atraiu transeuntes e amantes de ópera ao coração da capital britânica, numa altura em que começava o maior Mundial de sempre.

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A atuação evidenciou a ligação duradoura entre o futebol e a música clássica. “Nessun Dorma”, da ópera “Turandot”, de Puccini, ficou intimamente associada aos grandes torneios de futebol durante o Mundial de 1990 e continua a ser um dos temas mais reconhecíveis do desporto. Baek, conhecido internacionalmente pela interpretação do papel de Calaf, cantou ao lado do coro da Royal Opera House. O evento integrou um programa mais amplo de celebrações em torno da abertura do torneio alargado, com 48 seleções, que começou na Cidade do México em 11 de junho.

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