Vídeo. Israel: israelitas celebram primeira Marcha do Orgulho em Tel Aviv desde ataque de 7 de outubro

Participantes agitaram bandeiras arco-íris, dançaram junto de veículos com música e apelaram à continuação da ação em prol da igualdade e da inclusão. Mais de mil agentes policiais e voluntários foram mobilizados para garantir a segurança do evento, segundo as autoridades. Para muitos presentes, o desfile foi simultaneamente uma celebração e uma demonstração de resiliência, após vários anos marcados por tensões políticas, guerra e receios de uma hostilidade crescente em relação às pessoas LGBTQ+.

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Em Israel, ativistas salientaram que pessoas LGBTQ+ podem participar abertamente na vida pública, incluindo no parlamento e nas forças armadas, algo ainda pouco comum em grande parte da região. Ainda assim, militantes afirmam que subsistem desafios significativos. Alguns participantes relataram episódios de violência homofóbica e defenderam que a igualdade legal e social ainda não foi plenamente alcançada. Partidos religiosos continuam a opor-se a muitas iniciativas ligadas aos direitos LGBTQ+, refletindo debates mais amplos no seio da sociedade israelita.

Neste contexto, manifestantes em Telavive aproveitaram o evento anual para reafirmar as reivindicações por tratamento igual e, ao mesmo tempo, promover visibilidade, aceitação e liberdades individuais.