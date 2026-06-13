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Participantes na marcha anual do Orgulho ao longo da frente de praia de Telavive, Israel, sexta-feira, 12 de junho
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Vídeo. Israel: israelitas celebram primeira Marcha do Orgulho em Tel Aviv desde ataque de 7 de outubro

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Milhares de pessoas participaram a 12 de junho na marcha do Orgulho em Telavive, enchendo a frente marítima com bandeiras arco-íris, música e apelos a mais direitos LGBTQ+ numa região onde a igualdade continua limitada

Participantes agitaram bandeiras arco-íris, dançaram junto de veículos com música e apelaram à continuação da ação em prol da igualdade e da inclusão. Mais de mil agentes policiais e voluntários foram mobilizados para garantir a segurança do evento, segundo as autoridades. Para muitos presentes, o desfile foi simultaneamente uma celebração e uma demonstração de resiliência, após vários anos marcados por tensões políticas, guerra e receios de uma hostilidade crescente em relação às pessoas LGBTQ+.

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Em Israel, ativistas salientaram que pessoas LGBTQ+ podem participar abertamente na vida pública, incluindo no parlamento e nas forças armadas, algo ainda pouco comum em grande parte da região. Ainda assim, militantes afirmam que subsistem desafios significativos. Alguns participantes relataram episódios de violência homofóbica e defenderam que a igualdade legal e social ainda não foi plenamente alcançada. Partidos religiosos continuam a opor-se a muitas iniciativas ligadas aos direitos LGBTQ+, refletindo debates mais amplos no seio da sociedade israelita.

Neste contexto, manifestantes em Telavive aproveitaram o evento anual para reafirmar as reivindicações por tratamento igual e, ao mesmo tempo, promover visibilidade, aceitação e liberdades individuais.

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