Vídeo. Japão: pulverização de substância desconhecida provoca pânico em centro comercial de luxo em Tóquio

Equipas de emergência concentraram-se junto ao complexo comercial Ginza Six após um incidente com pulverização ter ferido clientes no centro de Tóquio.
Imagens de vídeo mostraram viaturas de bombeiros, polícia e equipas de emergência a cercar o centro comercial, enquanto macas eram trazidas para o exterior e as estradas no bairro de Ginza eram cortadas.
As autoridades japonesas disseram que um homem pulverizou uma substância não identificada perto de uma área de caixas automáticas no interior do edifício, deixando cerca de 20 pessoas com sintomas, incluindo irritação na garganta.
Responsáveis indicaram que 19 pessoas foram levadas para o hospital e estavam todas conscientes. A polícia está a investigar o incidente.