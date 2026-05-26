Vídeo. Gaza: deslocados enfrentam Eid al-Adha sombrio com guerra e preços em alta

A 25 de maio, nos mercados de Deir al-Balah e de Khan Younis, moradores reuniram-se em torno de ovelhas e cabras que poucos podiam comprar. Abdelrahman al-Farra, deslocado de Khan Younis, disse que uma ovelha de 40 quilos custa agora até 8.000 dólares, um valor muito acima das possibilidades da maioria das famílias que vivem em tendas após quase dois anos de conflito entre Israel e o Hamas.

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A crise alterou também o quotidiano em toda a Faixa de Gaza. Perto de Khan Younis, viam-se ovelhas e cabras a alimentarem-se de lixo, numa altura em que a ração para animais se tornou escassa e cara. O deslocado Nabil Bassiouny contou que uma ovelha que antes da guerra custava cerca de 100 dólares pode agora chegar aos 10 000.

As famílias têm também dificuldade em comprar roupa para as crianças antes do Eid. Num campo de tendas, Eilat al-Othmana procurava entre peças de roupa rasgadas para os filhos, lembrando as celebrações de outros anos, no norte de Gaza, quando os familiares se reuniam para as refeições e partilhavam carne com os vizinhos. As agências de ajuda humanitária continuam a alertar para o agravamento da insegurança alimentar em todo o território.