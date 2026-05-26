A Coreia do Norte lançou na terça-feira vários projéteis, incluindo um míssil balístico, para o mar Amarelo, indicou o exército sul-coreano.

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O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul indicou que detetou o disparo de "vários projéteis", incluindo um míssil balístico de curto alcance, para o mar Amarelo a partir da cidade norte-coreana de Chongju, por volta das 13h00 locais.

O mar Amarelo separa a península coreana da China.

Os mísseis percorreram cerca de 80 quilómetros, adiantou o exército sul-coreano, acrescentando que está a analisar as suas caraterísticas e alcance e que "reforçou a vigilância e o estado de alerta perante eventuais novos lançamentos".

A Coreia do Sul, o seu principal parceiro de segurança, os Estados Unidos, e o Japão "mantêm um estado de plena prontidão" e estão a partilhar de perto informações de inteligência, segundo o exército de Seul.

Este foi o primeiro lançamento norte-coreano em 37 dias e o oitavo desde o início do ano.

Armas exibidas durante o desfile militar que assinalou o 80.º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores no poder, em Pyongyang, em 10 de outubro de 2025 AP Photo

Pyongyang realizou uma série de testes de mísseis nas últimas semanas e analistas consideram que o Estado, diplomaticamente isolado, poderá estar a tentar aproveitar o enfraquecimento das normas internacionais para consolidar o seu estatuto nuclear.

O Norte tem igualmente rejeitado de forma sistemática as tentativas do governo sul-coreano de melhorar as relações, qualificando repetidamente Seul como o seu adversário mais "hostil".

No início deste mês, o Norte eliminou todas as referências à reunificação com o Sul da sua Constituição, sublinhando a aposta de Pyongyang numa política mais hostil em relação a Seul.

Em abril, Pyongyang realizou outro teste do género para "verificar as caraterísticas e a potência de uma ogiva de bomba de fragmentação", segundo a comunicação social estatal na altura.

A agência noticiosa sul-coreana Yonhap noticiou na semana passada, citando fontes governamentais sob anonimato, que o presidente chinês, Xi Jinping, deverá visitar a Coreia do Norte algures esta semana.

A China é o principal apoio económico e político da Coreia do Norte, embora Pyongyang se tenha aproximado da Rússia nos últimos anos, enviando milhares de soldados para ajudar a Rússia a repelir uma incursão surpresa ucraniana na região de Kursk.

Analistas dizem que o Norte recebeu apoio económico e tecnologia militar da Rússia em troca do envio de tropas e munições para apoiar o esforço de guerra russo.