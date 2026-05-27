Papa Leão XIV recebe o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no Palácio Apostólico
No Comment

Vídeo. Espanha: Papa Leão XIV encontra-se com Pedro Sánchez no Vaticano antes da visita

Últimas notícias:

O Papa Leão XIV recebeu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em audiência privada no Palácio Apostólico, na Cidade do Vaticano, a 27 de maio, enquanto prosseguem os preparativos para a visita do pontífice a Espanha, prevista para junho

Imagens divulgadas pelo Vatican Media mostraram os dois líderes a conversar em privado, a trocar presentes e a posar com a delegação espanhola. Sánchez esteve acompanhado por altos responsáveis espanhóis, incluindo a embaixadora María Isabel Celaá Diéguez, durante o encontro com o recém-eleito Papa.

Reuniu-se ainda com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, responsável pelas relações com Estados estrangeiros e organizações internacionais.

Segundo a sala de imprensa do Vaticano, as conversações decorreram num ambiente cordial e centraram-se em questões ligadas à cooperação entre Espanha e a Santa Sé.

O encontro ocorre numa altura em que o papa Leão XIV prossegue uma série de audiências diplomáticas na sequência da sua eleição, enquanto Espanha se prepara para a primeira visita oficial do pontífice ao país desde que assumiu funções no início deste ano.

