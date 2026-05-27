Vídeo. Espanha: Papa Leão XIV encontra-se com Pedro Sánchez no Vaticano antes da visita

Imagens divulgadas pelo Vatican Media mostraram os dois líderes a conversar em privado, a trocar presentes e a posar com a delegação espanhola. Sánchez esteve acompanhado por altos responsáveis espanhóis, incluindo a embaixadora María Isabel Celaá Diéguez, durante o encontro com o recém-eleito Papa.
Reuniu-se ainda com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, responsável pelas relações com Estados estrangeiros e organizações internacionais.
Segundo a sala de imprensa do Vaticano, as conversações decorreram num ambiente cordial e centraram-se em questões ligadas à cooperação entre Espanha e a Santa Sé.
O encontro ocorre numa altura em que o papa Leão XIV prossegue uma série de audiências diplomáticas na sequência da sua eleição, enquanto Espanha se prepara para a primeira visita oficial do pontífice ao país desde que assumiu funções no início deste ano.