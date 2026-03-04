EUA lançam no Equador primeira operação militar antidroga no terreno na América Latina

No Equador, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram pela primeira vez operações militares no terreno contra organizações ligadas ao narcotráfico, numa ação coordenada com as autoridades locais e enquadrada numa ofensiva mais ampla contra o que Washington denomina"narcoterrorismo" na América Latina.

Segundo informou o Comando Sul dos EUA, as operações começaram a 3 de março e tinham como alvo organizações criminosas designadas como terroristas. O comando militar norte-americano não forneceu detalhes operacionais, mas sublinhou o caráter conjunto da missão.

"Elogiamos os homens e mulheres das Forças Armadas equatorianas pelo seu compromisso inabalável nesta luta, demonstrando coragem e determinação frente aos narcoterroristas", afirmou o general da Marinha Francis Donovan, comandante do Comando Sul, citado em comunicado.

A operação ocorre num contexto de forte deterioração da segurança no Equador, que se tornou, nos últimos anos, um ponto-chave do tráfico de cocaína para os Estados Unidos e a Europa.

Desde janeiro de 2024, o país vive um conflito interno de baixa intensidade após a ofensiva do Estado contra os gangues criminosos, declarados inimigos internos pelo governo do presidente Daniel Noboa, que na segunda-feira passada anunciou que trabalharia em conjunto com Washington na sua luta contra os cartéis.

Durante a sua visita oficial ao Equador, em setembro passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a designação dos gangues Los Choneros e Los Lobos como "organizações terroristas", uma decisão que, segundo Washington, visava reforçar o quadro jurídico para combater esses grupos pelo seu papel central no tráfico de droga, na violência armada e na desestabilização do país.

Até agora, as operações militares norte-americanas contra o narcotráfico durante este segundo mandato de Donald Trump tinham-se limitado a operações marítimas para intercetar suspeitos de crimes ligados à Venezuela, mas nunca houve qualquer reconhecimento público de uma ação no terreno.

Golpe europeu às máfias albanesas

Paralelamente, a Europol apoiou uma operação policial internacional no Equador, na Bélgica e nos Países Baixos que permitiu desmantelar uma rede de tráfico de cocaína ligada, precisamente, ao cartel equatoriano Los Lobos e a organizações criminosas albanesas com presença no Velho Continente.

A investigação resultou em 16 detenções, na apreensão de mais de quatro toneladas de cocaína e no desmantelamento de uma complexa rede de branqueamento de capitais e de corrupção. A Europol atuou como centro de intercâmbio de informações e coordenação operacional.

Espanha desempenhou um papel de destaque através do projeto GDIN, liderado pela Guardia Civil, que forneceu alertas sobre contentores suspeitos e reforçou a cooperação transatlântica contra o tráfico de droga. "A Europol atuou como um centro de informação fundamental para garantir o intercâmbio rápido e seguro de dados entre as autoridades envolvidas", indicou a agência europeia no seu comunicado.

Ambas as ações refletem uma intensificação sem precedentes da cooperação militar e policial internacional no Equador, onde agora convergem a estratégia de segurança dos Estados Unidos e a ofensiva europeia contra as redes criminosas que abastecem o mercado de drogas na UE.