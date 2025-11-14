Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Operação "Southern Lance": narcotraficantes nas Caraíbas na mira dos militares dos EUA

O secretário da Defesa Pete Hegseth discursa durante a 4ª Cimeira Anual de Defesa do Nordeste de Indiana na Universidade Purdue Fort Wayne,
O secretário da Defesa Pete Hegseth discursa durante a 4ª Cimeira Anual de Defesa do Nordeste de Indiana na Universidade Purdue Fort Wayne, Direitos de autor  The AP. All rights reserved.(2025/Darron Cummings)
Direitos de autor The AP. All rights reserved.(2025/Darron Cummings)
De Rafael Salido
Publicado a
O secretário da Defesa dos EUA anunciou o lançamento de uma operação com o objetivo de "expulsar" os traficantes de droga do hemisfério ocidental. A operação poderá afetar ainda mais as relações entre os EUA e a Venezuela.

O secretário do Departamento de Defesa dos EUA , Pete Hegseth, anunciou na quinta-feira o lançamento da Operação Lança do Sul , que tem como objetivo "expulsar" os narcotraficantes que traficam droga na sua "vizinhança".

"Esta missão defende a nossa pátria, expulsa os narco-terroristas do nosso hemisfério e protege a nossa pátria das drogas que estão a matar o nosso povo", escreveu Hegseth numa publicação no X. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós vamos protegê-lo.

Os EUA apresentaram a iniciativa numa altura de crescente tensão com a Venezuela e de escalada militar nas Caraíbas. Na sua mensagem, Hegseth explicou que a decisão foi tomada em resposta às "ordens de ação" do presidente Donald Trump. O Pentágono não forneceu mais pormenores.

O anúncio surge poucos dias depois de o USS Gerald R. Ford, o maior e mais avançado porta-aviões da Marinha dos EUA, ter-se juntado ao destacamento naval no sul das Caraíbas. O navio, acompanhado pelo seu grupo de ataque, reforça a presença de destroyers, navios anfíbios e aviões de vigilância que Washington mantém na região desde agosto.

Segundo a administração Trump, o destacamento faz parte da sua ofensiva contra o narcotráfico e visa conter o governo de Nicolás Maduro, que qualifica de "ilegítimo" e acusa de liderar o Cartel dos Sóis.

Implantação nas Caraíbas

A campanha militar incluiu a destruição de numerosas embarcações nas Caraíbas e no Pacífico oriental desde setembro, em ações que mataram cerca de 80 pessoas. Os Estados Unidos afirmam que se tratava de embarcações utilizadas para transportar fentanil e outras drogas para o seu território. Na segunda-feira o Pentágono confirmou outro ataque, que resultou na morte de quatro outros supostos "narco-terroristas".

A operação "Southern Lance" coincide também com outros planos anunciados pelo Pentágono no início deste ano para integrar sistemas robóticos e capacidades autónomas na deteção e seguimento do tráfico ilícito.

Washington insiste que o reforço militar responde à necessidade de desmantelar redes transnacionais cada vez mais sofisticadas, enquanto continua a avaliar possíveis opções adicionais em relação à Venezuela.

