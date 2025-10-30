Forças norte-americanas destroem 15ª embarcação no Pacífico

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos efetuou na quarta-feira um novo ataque a um barco atribuído ao tráfico de droga no Pacífico oriental, resultando na morte de quatro pessoas que se encontravam a bordo da embarcação, que passa a ser a 15ª a ser atacada pelos Estados Unidos, elevando o número de mortos para 61.

O secretário de Estado da Guerra, Pete Hegseth, confirmou a operação através da sua conta no X, explicando que os serviços de informação tinham previamente identificado o navio e determinado que este "transitava numa rota conhecida de tráfico de droga e transportava narcóticos". Segundo Hegseth, os quatro mortos eram "homens narco-terroristas" que se encontravam a bordo da embarcação.

15 navios destruídos e 61 mortos na campanha militar

Com este novo ataque, as forças norte-americanas destruíram um total de 15 embarcações em águas internacionais que os EUA associaram a atividades de tráfico de droga. Metade destas embarcações foram atacadas no Pacífico, enquanto as restantes são provenientes de operações nas Caraíbas.

A campanha militar do Comando Sul centrou-se inicialmente nas Caraíbas, em especial perto das águas venezuelanas, mas mais tarde alargou o seu raio de ação ao Pacífico oriental. Esta estratégia faz parte de uma ofensiva mais alargada contra as redes de tráfico de droga que operam na região.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tensões ao garantir que não descartava ataques a alvos terrestres na Venezuela e na Colômbia, sempre relacionados com o tráfico de droga. Trump acrescentou que, caso efetue essas manobras terrestres, notificará previamente o Congresso dos EUA, em conformidade com os procedimentos estabelecidos para operações militares no estrangeiro.