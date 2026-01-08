Acordo de segurança entre Ucrânia e EUA está "essencialmente pronto" para ser aprovado por Trump, diz Zelenskyy

O documento bilateral sobre as garantias de segurança de Washington para a Ucrânia está agora "essencialmente pronto" para ser finalizado e aprovado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, disse o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na quinta-feira.

Após a reunião da "Coligação dos Dispostos" e dos enviados dos EUA em Paris, na terça-feira, o presidente da Ucrânia disse que é importante para Kiev "unir com sucesso" os efeitos das equipas europeias e americanas.

"Compreendemos que a parte americana irá dialogar com a Rússia e esperamos obter informações sobre se o agressor está verdadeiramente disposto a pôr fim à guerra".

Após a reunião dos líderes na terça-feira, as equipas de negociação de Kiev e Washington permaneceram na capital francesa para novas conversações para abordar o que Zelenskyy descreveu como as "questões mais difíceis" no processo de paz, incluindo potenciais concessões territoriais.

Em conversa com os jornalistas no WhatsApp, Zelenskyy disse que os representantes dos EUA estão "definitivamente a negociar com os russos, discutindo várias opções".

"A Rússia está a torcer o nariz por enquanto. Mas os nossos parceiros são suficientemente fortes. Alguns deles são particularmente capazes de mudar as coisas se quiserem", explicou.

Zelenskyy acrescentou que Kiev está a informar os parceiros da Ucrânia sobre as consequências dos ataques aéreos russos, que deixaram duas regiões da Ucrânia e pelo menos um milhão de pessoas sem eletricidade e água.

Zelenskyy afirmou que os ataques da Rússia "não indicam claramente que Moscovo está a reconsiderar as suas prioridades".

"Neste contexto, é necessário que a pressão sobre a Rússia continue a aumentar com a mesma intensidade que o trabalho das nossas equipas de negociação", acrescentou.

"A viabilidade das futuras garantias de segurança deve ser comprovada pela capacidade dos nossos parceiros de exercerem uma pressão efetiva sobre o agressor nesta fase. Estamos a preparar novos contactos relevantes com os nossos parceiros".

As garantias de segurança para a Ucrânia discutidas pela "Coligação dos Dispostos" e pelos Estados Unidos em Paris no início desta semana incluem um mecanismo de alta tecnologia para monitorizar um cessar-fogo, uma força multinacional liderada pela França e pelo Reino Unido e uma obrigação juridicamente vinculativa de ajudar Kiev em caso de um futuro ataque russo.

A obrigação, que parece ter como modelo o artigo 5º da NATO para a defesa coletiva, poderia incluir ajuda militar, bem como apoio logístico, económico e diplomático.

Nos Estados Unidos, seria aprovada pelo Congresso.

Moscovo criticou este plano na quinta-feira, descrevendo o destacamento das forças de paz europeias como "perigoso" e apelidando Kiev e os seus aliados de "eixo de guerra".

Naquela que parece ser a primeira reação oficial à reunião de Paris, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que as conclusões e declarações das conversações estavam longe de ser algo que Moscovo pudesse aceitar.

"As novas declarações militaristas da chamada Coligação dos Dispostos e do regime de Kiev formam, em conjunto, um verdadeiro 'eixo de guerra'", afirmou Maria Zakharova num comunicado, qualificando os planos de "perigosos" e "destrutivos".

Afirmou ainda que o destacamento de unidades militares, instalações militares, armazéns e outras infraestruturas de países ocidentais para o território da Ucrânia será classificado por Moscovo como "intervenção estrangeira", no contexto da invasão total e não provocada da Ucrânia pela própria Rússia.

Zakharova ameaçou a força europeia de manutenção da paz na Ucrânia, chamando às tropas dos aliados um "alvo legítimo" para a Rússia.

"Todas essas unidades e instalações serão consideradas alvos militares legítimos para as Forças Armadas russas", disse Zakharova, repetindo uma ameaça anteriormente emitida pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Falando com os repórteres via WhatsApp na quarta-feira, Zelenskyy não revelou a composição da futura força de manutenção da paz, mas afirmou que "em princípio, todos os detalhes foram acordados entre os países".