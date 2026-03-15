Último grande momento democrático em França antes das eleições presidenciais de 2027. A 15 e 22 de março, os franceses vão escolher os seus presidentes de câmara e conselhos municipais para os próximos seis anos.

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Abalada pelos ventos nacionais – saga orçamental, instabilidade económica, casos judiciais, violência na política – a campanha municipal ficou marcada por várias polémicas: ataques entre candidatos, apresentação de queixas e gaffes em público.

De acordo com a última vaga do Estudo eleitoral francês (fonte em francês) (Ipsos BVA-CESI École d'Ingénieurs para o CEVIPOF, a Fundação Jean-Jaurès e o jornal Le Monde), os temas que mais vão pesar no voto dos eleitores são a segurança (44 %), a manutenção dos serviços públicos de proximidade (28 %), o dinamismo económico e o acesso aos cuidados de saúde (27 % cada), enquanto a principal preocupação sobre a situação do país continua a ser o poder de compra (54 %).

Ainda assim, nas poucas cidades onde os desafios são mais importantes, como Paris ou Lyon, o debate, enquanto exercício cívico, foi por vezes contornado.

Insuportável dificuldade de debater

Ir debater o próprio programa em direto equivale a perpetuar um «verdadeiro rito republicano», considera Pascal Lardellier, professor na Universidade Bourgogne Europe, que admite, no entanto, que «em cada ato eleitoral há sempre candidatos que recusam o debate, muitas vezes televisivo».

Segundo este especialista em comunicação política, há várias razões para isso.

Historicamente, alguns responsáveis políticos podiam boicotar um debate para não legitimar adversários considerados extremistas, nomeadamente os de extrema-direita. Um caso clássico é a ausência de debate entre Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen nas duas voltas de 2002.

Em 2026, numa altura em que a extrema-direita está fortemente representada tanto na Assembleia Nacional como na delegação francesa ao Parlamento Europeu, a principal polémica incide antes sobre os favoritos, de esquerda ou de direita, que fogem aos debates para não correrem riscos eleitorais. Um dos argumentos é «evitar a cacofonia», nota o investigador. «Um debate, ainda por cima cronometrado, a seis ou oito, torna-se impossível de gerir», afirma. «Já quase não se olha para o debate e para os candidatos, olha-se para o cronómetro a andar».

Segundo Pascal Lardellier, alguns candidatos, convencidos de que o efeito de cacofonia os vai prejudicar, optam por se afastar deste «jogo televisivo», invocando condições técnicas «demasiado exigentes» ou alegando que a «nobreza» do seu programa ficaria desvalorizada.

Ainda assim, sublinha o especialista, a razão oficiosa é por vezes «uma fragilidade retórica»: não se é muito bom a falar em público.

«E depois, há pessoas que não querem, em circunstância alguma, ser confrontadas com alguém que lhes possa atirar à cara verdades difíceis de ouvir: financiamentos ocultos, condenações. Sabem que esses argumentos vão aparecer – e que vão ficar», acrescenta Pascal Lardellier.

Nesta campanha, os parisienses ficaram sem um debate que reunisse as seis principais cabeças de lista. Rachida Dati (LR-MoDem) declinou o convite. Na sequência dessa recusa, Emmanuel Grégoire (esquerda unida, excluindo a LFI) decidiu também não comparecer.

Todo o dispositivo preparado por vários meios de comunicação foi cancelado, com exceção do de Ici Paris Île-de-France, que teve de se contentar com os companheiros de lista dos dois favoritos.

Questionada no estúdio da CNEWS sobre esta estratégia, a antiga ministra da Cultura insistiu: «Não estou aqui para responder a ataques ou exageros», considerando que, sendo a «alvo de todos os outros candidatos», não teria condições para defender o seu projeto. «Quando se fazem duas ou três horas de debate, tem-se dez minutos úteis», lamentou.

Em Lyon, o antigo presidente do OL e candidato de «ruptura», Jean-Michel Aulas (LR-Renaissance), participou num debate organizado pela BFMTV, mas faltou a pelo menos outros três encontros mediáticos, o que gerou irritação, e enviou também um representante para debater no serviço público.

«A minha visão é delegar», defendeu, por fim, Jean-Michel Aulas no Clube de Imprensa. «Somos uma equipa. Não sou o único a tomar a palavra», acrescentou.

Para Pascal Lardellier, cortar-se dos debates, alegando que o programa escrito, o porta-a-porta, os contactos e sobretudo um grande comício chegam para difundir as ideias, levanta um problema: nesses espaços, «fala-se na maioria das vezes para públicos já conquistados, quando o debate serve precisamente para expor os argumentos aos outros».

Campanha marcada pelo tumulto

Quer seja expressa de frente a frente, em comícios ou por meio dos meios de comunicação, a violência verbal marcou esta campanha, sobretudo desde o caso de Quentin Deranque.

O assassinato do jovem militante nacionalista eletrizou a campanha em Lyon: todos os candidatos tiveram de se posicionar e multiplicaram-se as acusações mútuas. As repercussões fizeram-se sentir noutras cidades: em Tarbes, por exemplo, um debate organizado pelo sindicato CGT-Municipais foi cancelado «tendo em conta os acontecimentos e o contexto nacional».

«Com a polarização da vida política, assistimos a uma histerização da campanha», observa Pascal Lardellier. O debate, diz, é «sistematicamente remetido para combates de milícias dos anos 30, e só se pode lamentar isso».

Durante muito tempo, a acusação de nazismo foi um truque retórico usado por parte da esquerda contra os seus adversários; agora começa cada vez mais a virar-se contra ela própria («antifascismo = fascismo»). «Vivemos uma época de inversão de valores, é um pouco orwelliano», nota o investigador.

Creio que, de tanto usar estas palavras, lhes esvaziamos o sentido e não penso que, tal como está, a oferta política em 2026 seja povoada de nazis.

«Independentemente do fundo do caso [Quentin], enquanto se histeriza a campanha e se a nazifica, não se fala dos verdadeiros programas, das verdadeiras preocupações dos eleitores», alerta o professor.

«Não digo que não se deva falar disso, mas reduzir toda a campanha e os adversários a esse assunto é, na minha opinião, pisar uma certa ideia de debate político», conclui.

*Pascal Lardellier publicou «Le nouvel âge du complotisme» (Éditions de l'Aube, 2026).