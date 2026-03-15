Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Hungria: comissão enviada à Ucrânia tem de regressar para participar na marcha pela paz

Imagem ilustrativa (Robert Fico (esq.) e Viktor Orbán (dir.) na cimeira da UE na Bélgica, em 12 de fevereiro de 2026)
Imagem ilustrativa (Robert Fico (esquerda) e Viktor Orbán (direita) na cimeira da UE na Bélgica, em 12 de fevereiro de 2026) Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Anna Flori
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Num vídeo publicado no Facebook, Viktor Orbán revelou ter mandado regressar os peritos enviados à Ucrânia a 11 de março, após o chefe da missão lhe ter dito que nem sequer os deixaram aproximar-se do oleoduto Druzhba.

O chefe do governo húngaro mandou regressar a comissão de averiguação que tinha enviado esta semana a Kiev para apurar se o oleoduto Druzhba está, de facto, inoperacional. Segundo o responsável pelo grupo de peritos, não lhes foi permitido aproximar-se do oleoduto. Para Viktor Orbán, isso é mais uma prova de que o oleoduto continua operacional e que é apenas a liderança ucraniana que não quer colocá-lo em funcionamento.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Na página de Facebook de Viktor Orbán, foi divulgado um vídeo (em húngaro) em que o primeiro-ministro húngaro fala sobre o assunto com o secretário de Estado da Energia, Gábor Czepek. Da conversa, percebe-se também que a empresa ucraniana Naftogaz realizou um briefing sobre o oleoduto Druzhba e que, para essa reunião, foi igualmente convidado o embaixador húngaro em Kiev. Orbán considera que esse encontro informativo em Kiev é também resultado da pressão exercida por Budapeste.

O governo ucraniano avisou de imediato que não considera oficial a delegação da comissão húngara de averiguação, criada a 11 de março.

Volodimir Zelenszkyy aponta abril como fim das reparações

A liderança húngara e a ucraniana travam há semanas uma dura disputa sobre a reabertura do oleoduto Druzhba, danificado no final de janeiro. Segundo o governo ucraniano, o oleoduto foi atingido por um ataque de drones russo em 27 de janeiro. Desde então está parado, situação que o governo húngaro classifica como “chantagem” por parte de Kiev.

A disputa chegou ao ponto de, esta semana, a unidade antiterrorista húngara ter intercetado um comboio de transporte de valores ucraniano, não devolvendo até agora o conteúdo dos dois veículos ao banco ucraniano visado. Foi instaurado um processo contra os transportadores de valores, que foram, entretanto, expulsos do país pelas autoridades húngaras; mais tarde, os carros blindados foram devolvidos ao banco ucraniano, mas o dinheiro e os lingotes de ouro não.

O primeiro-ministro húngaro repetiu várias vezes e, por fim, com base em imagens de satélite, afirmou que o oleoduto está em condições de funcionar e que o governo ucraniano apenas não o reabre porque quer, assim, pressionar o governo húngaro, que bloqueia o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia destinado à Ucrânia.

O presidente ucraniano declarou há alguns dias que os trabalhos de reconstrução deverão ficar concluídos dentro de cerca de um mês e meio e que, nessa altura, o oleoduto Druzhba poderá voltar a entrar em funcionamento.

Numa reunião pública de governo na semana passada, Volodimir Zelenszkij disse abertamente também que não tem grande vontade de reabrir o oleoduto, mas que, como a Ucrânia precisa do empréstimo europeu, se vê obrigado a fazê-lo na expectativa de que o governo húngaro retire então o veto.

Com base nas declarações feitas em Budapeste nas últimas semanas, isso está longe de ser certo, já que o governo húngaro insiste em que, como diz, “não vai entregar o dinheiro dos húngaros à Ucrânia”. Em vez disso, o executivo húngaro reagiu a outra observação de Zelenskyy. Na mesma reunião de governo, o presidente ucraniano terá alegadamente ameaçado de morte o chefe do governo húngaro. A frase em causa circulou durante dias na imprensa e nas redes sociais em várias versões; não é claro até que ponto a ameaça foi de facto de morte, mas é certo que não foi diplomática. A Comissão Europeia levou o caso a sério e apelou aos governos húngaro e ucraniano para mudarem o tom e evitarem qualquer novo agravamento das tensões.

A liderança húngara, que culpa a Ucrânia pelos repetidos fracassos nas tentativas de pôr fim à guerra, mantém boas relações com o presidente russo e adota regularmente posições em questões relacionadas com a Rússia que são incompatíveis com a posição e os valores da União Europeia. Em paralelo, acusa constantemente a liderança europeia de ter ficado sob a influência do presidente ucraniano.

A Ucrânia, o presidente ucraniano, o oleoduto Druzhba, as sanções europeias ao petróleo russo e o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia destinado à Ucrânia são temas recorrentes na campanha eleitoral do partido no poder na Hungria, que entra agora na reta final.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Missão húngara para investigar interrupção no oleoduto Druzhba chegou a Kiev

Hungria: comissão enviada à Ucrânia tem de regressar para participar na marcha pela paz

Grécia em alerta máximo após ataque com míssil contra um petroleiro seu no Mar Negro