Missão húngara para investigar interrupção no oleoduto Druzhba chegou a Kiev

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, publicou um vídeo na sua página do Facebook que o mostra a falar com o chefe da missão de investigação húngara, o Secretário de Estado Gábor Czepek, que relata que a viagem durou 14 horas e que ficaram alojados num edifício da embaixada. Orbán pediu-lhe que tentasse contactar repetidamente os organismos governamentais ucranianos responsáveis pela energia, porque é importante documentar que eles querem resolver a situação em conjunto.

A missão de investigação húngara partiu para a Ucrânia na quarta-feira para verificar o estado do oleoduto Druzhba, cujo funcionamento está interrompido desde o final de janeiro devido a um ataque russo. O Governo húngaro acusa a Ucrânia de bloquear o abastecimento de petróleo por razões políticas, o que a Ucrânia nega. A equipa de quatro homens é liderada por Gábor Czepek, Secretário de Estado Parlamentar do Ministério da Energia. Os outros três membros da equipa incluem um perito em indústria petrolífera, um perito em relações internacionais e um analista do mercado energético.

Czepek fez o check-in em direto do posto fronteiriço de Záhony na manhã de quarta-feira. No seu vídeo, afirmou que a missão da delegação era verificar o estado do oleoduto Druzhba e criar as condições para a retoma do fornecimento de petróleo o mais rapidamente possível.

"Há uma nova situação, o conflito no Médio Oriente aumentou o risco. As rotas marítimas são agora difíceis e a Europa está a enfrentar uma crise petrolífera. Nesta situação, quem puder abastecer-se através do oleoduto, e não apenas por mar, tem uma vantagem estratégica. A posição da Hungria é uma vantagem estratégica e a política energética dos últimos quatro anos, em que não permitimos o encerramento dos recursos do leste, não permitimos o encerramento do oleoduto Druzhba, é um fator chave para o país".

As relações entre os governos ucraniano e húngaro tornaram-se hostis

A Hungria e a Ucrânia desenvolveram sérias tensões diplomáticas por causa do oleoduto Druzhba. O abastecimento de petróleo foi interrompido em 27 de janeiro, depois de ter sido atingido por um ataque russo. Os governos húngaro e eslovaco afirmam que o oleoduto já foi reparado e que o Governo ucraniano se recusou a retomar o fornecimento de petróleo por razões puramente políticas.

"O Presidente Zelenskyy quer castigar as famílias e os empresários húngaros com o bloqueio do petróleo. Está a chantagear e a ameaçar colocar um governo pró-ucraniano no poder na Hungria. Não o permitiremos!", escreveu o primeiro-ministro Viktor Orbán no Facebook, a 10 de março.