Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Missão húngara para investigar interrupção no oleoduto Druzhba chegou a Kiev

O oleoduto Friendship, perto da aldeia de Bobovichi, a cerca de 330 km de Minsk
O oleoduto Friendship, perto da aldeia de Bobovichi, a cerca de 330 km de Minsk Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Nóra Shenouda
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A missão de inquérito húngara chegou a Kiev, segundo um vídeo publicado no Facebook pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, no qual discute as tarefas da missão com o chefe da mesma, o secretário de Estado Gábor Czepek.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, publicou um vídeo na sua página do Facebook que o mostra a falar com o chefe da missão de investigação húngara, o Secretário de Estado Gábor Czepek, que relata que a viagem durou 14 horas e que ficaram alojados num edifício da embaixada. Orbán pediu-lhe que tentasse contactar repetidamente os organismos governamentais ucranianos responsáveis pela energia, porque é importante documentar que eles querem resolver a situação em conjunto.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A missão de investigação húngara partiu para a Ucrânia na quarta-feira para verificar o estado do oleoduto Druzhba, cujo funcionamento está interrompido desde o final de janeiro devido a um ataque russo. O Governo húngaro acusa a Ucrânia de bloquear o abastecimento de petróleo por razões políticas, o que a Ucrânia nega. A equipa de quatro homens é liderada por Gábor Czepek, Secretário de Estado Parlamentar do Ministério da Energia. Os outros três membros da equipa incluem um perito em indústria petrolífera, um perito em relações internacionais e um analista do mercado energético.

Czepek fez o check-in em direto do posto fronteiriço de Záhony na manhã de quarta-feira. No seu vídeo, afirmou que a missão da delegação era verificar o estado do oleoduto Druzhba e criar as condições para a retoma do fornecimento de petróleo o mais rapidamente possível.

"Há uma nova situação, o conflito no Médio Oriente aumentou o risco. As rotas marítimas são agora difíceis e a Europa está a enfrentar uma crise petrolífera. Nesta situação, quem puder abastecer-se através do oleoduto, e não apenas por mar, tem uma vantagem estratégica. A posição da Hungria é uma vantagem estratégica e a política energética dos últimos quatro anos, em que não permitimos o encerramento dos recursos do leste, não permitimos o encerramento do oleoduto Druzhba, é um fator chave para o país".

As relações entre os governos ucraniano e húngaro tornaram-se hostis

A Hungria e a Ucrânia desenvolveram sérias tensões diplomáticas por causa do oleoduto Druzhba. O abastecimento de petróleo foi interrompido em 27 de janeiro, depois de ter sido atingido por um ataque russo. Os governos húngaro e eslovaco afirmam que o oleoduto já foi reparado e que o Governo ucraniano se recusou a retomar o fornecimento de petróleo por razões puramente políticas.

"O Presidente Zelenskyy quer castigar as famílias e os empresários húngaros com o bloqueio do petróleo. Está a chantagear e a ameaçar colocar um governo pró-ucraniano no poder na Hungria. Não o permitiremos!", escreveu o primeiro-ministro Viktor Orbán no Facebook, a 10 de março.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Hungria envia delegação à Ucrânia para investigar interrupção no oleoduto Druzhba

Bruxelas acolhe missão de inquérito ao oleoduto Druzhba, na esperança de levantar o veto húngaro

Orbán propõe "missão de inquérito" ao gasoduto de Druzhba e admite "dificuldades" causadas pelo seu veto