Inquérito preliminar indica que EUA foram responsáveis por ataque mortal a escola primária iraniana

Um inquérito preliminar concluiu que informações desatualizadas levaram provavelmente a um ataque mortal dos Estados Unidos (EUA) a uma escola primária iraniana utilizando um míssil Tomahawk, segundo um funcionário norte-americano e uma segunda pessoa informada sobre as conclusões do inquérito militar dos EUA sobre o incidente.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

De acordo com o New York Times, os militares americanos estavam a bombardear uma base iraniana adjacente, da qual o edifício da escola fazia parte, e as coordenadas do alvo foram definidas com base em dados desatualizados.

Em 28 de fevereiro, um ataque mortal com mísseis atingiu uma escola primária na cidade de Minab, no sul do Irão, matando 165 pessoas, muitas delas crianças, nos primeiros dias da guerra em curso iniciada por ataques israelo-americanos contra o Irão.

O bombardeamento da escola e as mortes de crianças tornaram-se um dos pontos fulcrais da guerra e, se se confirmar que o ataque partiu dos EUA, o número de baixas civis será dos maiores causadas por operações militares americanas nas últimas duas décadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu inicialmente que o Irão era o responsável, apesar de o país não possuir mísseis Tomahawk.

Mais tarde, disse que poderia "viver com" o que quer que a investigação revelasse, mas quando questionado sobre o relatório do Times na quarta-feira, disse aos repórteres: "Não tenho conhecimento disso".

As conclusões preliminares suscitaram pedidos imediatos de mais informações por parte do Pentágono. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que "a investigação ainda está a decorrer".

Provas acumulam-se e apontam para responsabilidade dos EUA

Imagens de satélite, análises de peritos, um funcionário dos EUA e informações públicas divulgadas pelas forças armadas norte-americanas sugeriam que se tratava provavelmente de um ataque dos EUA.

Na segunda-feira, surgiram novas imagens que mostravam o que os peritos identificaram como um míssil de cruzeiro Tomahawk de fabrico americano a embater no complexo militar, numa altura em que já se levantava fumo da zona onde se encontrava a escola.

As imagens de satélite disponíveis ao público mostram que o edifício da escola fazia parte do complexo militar até cerca de 2017, altura em que foi acrescentado um novo muro para separar os dois. Uma torre de vigia na propriedade também foi removida.

Por volta da mesma altura, as imagens mostram que as paredes à volta do edifício foram pintadas com murais de cores vibrantes, principalmente azul e rosa.

A escola estava claramente identificada como tal nos mapas online e tem um sítio Web de fácil acesso, cheio de informações sobre alunos, professores e administradores.

O direito internacional que rege a guerra proíbe os ataques a estruturas, veículos e pessoas que não sejam objetivos militares ou combatentes. Casas de civis, escolas, instalações médicas e sítios culturais estão geralmente fora dos limites dos ataques militares.

A proximidade de uma escola de um alvo militar válido não altera o seu estatuto de local civil, disse Elise Baker, advogada sénior do Conselho Atlântico, um grupo de reflexão sem fins lucrativos com sede em Washington.

"Ou mudámos as nossas regras tradicionais de seleção de alvos ou cometemos um erro", disse o senador Tim Kaine durante um briefing com jornalistas na quarta-feira.

"Se tivermos alterado as nossas regras tradicionais de seleção de alvos e deixarmos de proporcionar o mesmo nível de proteção aos civis, isso seria trágico", afirmou Kaine.