Hungria envia delegação à Ucrânia para investigar interrupção no oleoduto Druzhba

Uma estação de bombagem no gasoduto da Amizade na Ucrânia
Uma estação de bombagem no gasoduto da Amizade na Ucrânia
Direitos de autor AP Photo/Sergei Grits, File
De Magyar Ádám & Sandor Zsiros
Publicado a Últimas notícias
A missão de inquérito é liderada pelo Secretário de Estado Gábor Czepek. O petróleo deixou de passar pelo oleoduto Druzhba desde o final de janeiro, devido a um ataque russo. O Governo húngaro acusa a Ucrânia de bloquear o abastecimento por razões políticas, o que Kiev nega.

Uma delegação do governo húngaro entrou na Ucrânia para inspecionar o oleoduto Druzhba, que está fora de serviço desde que um ataque de drones russos o danificou no final de janeiro, à medida que uma disputa crescente entre Budapeste e Kiev se espalhou para o nível europeu.

A missão, que inclui Gábor Czepeka, um vice-ministro do Ministério da Energia da Hungria, e uma equipa de especialistas da indústria petrolífera, surge após meses de disputa entre a Hungria e a Eslováquia - os dois importadores restantes de petróleo russo através do oleoduto - e a Ucrânia, que controla a infraestrutura de trânsito no seu território.

"A posição da Hungria dentro da rede de oleodutos do leste é um ativo estratégico, e manter o oleoduto de Druzhba aberto é vital para o país," disse Czepeka antes de cruzar a fronteira para a Ucrânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reagiu fortemente à visita, argumentando que o grupo não tinha autorização oficial e que Kiev não tinha planos para recebê-lo.

"No território da Ucrânia, este grupo de indivíduos não tem status oficial e não há reuniões oficiais agendadas - é, portanto, totalmente incorreto descrevê-los como uma 'delegação'", disse o ministério num comunicado. "Os cidadãos de outros estados que tratam a Ucrânia com respeito e observam as regras gerais de entrada, inclusive para turismo, podem permanecer no território ucraniano."

O oleoduto tornou-se um ponto crítico na política interna húngara antes das eleições parlamentares de abril, em que o partido Fidesz de Viktor Orbán enfrenta um desafio significativo do Partido Tisza de Péter Magyar.

Orbán fez da segurança energética um tema central da campanha, acusando o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de explorar a disputa do oleoduto para desestabilizar o seu governo.

As relações entre os governos ucraniano e húngaro tornaram-se hostis

A Hungria e a Ucrânia desenvolveram sérias tensões diplomáticas por causa do oleoduto Druzhba. O abastecimento de petróleo foi interrompido em 27 de janeiro, na sequência de um ataque russo. Os governos húngaro e eslovaco afirmam que o oleoduto já foi reparado e que o governo ucraniano se recusou a retomar o fornecimento de petróleo por razões puramente políticas.

"O Presidente Zelenskyy quer punir as famílias e os empresários húngaros com o bloqueio do petróleo. Está a chantagear e a ameaçar colocar um governo pró-ucraniano no poder na Hungria. Não o permitiremos!", escreveu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán no Facebook, a 10 de março.

O Governo ucraniano nega que o oleoduto esteja pronto para transportar petróleo, afirmando que seria necessário um cessar-fogo para efetuar as reparações. Na semana passada, Volodymyr Zelenskyy afirmou que estava relutante em mandar reparar o oleoduto porque a Rússia estava a utilizar a venda de petróleo para financiar a sua guerra contra a Ucrânia.

Viktor Orbán afirmou que, enquanto o fornecimento de petróleo não for restabelecido, não apoiará qualquer decisão da UE que favoreça a Ucrânia e vetará o empréstimo de 90 mil milhões de euros que os Estados-Membros da UE se preparam para conceder à Ucrânia sem a participação da Hungria.

Em resposta, Zelenskyy disse que, se Orbán vetar o empréstimo, dará os contactos do primeiro-ministro húngaro aos militares ucranianos, para que falem com ele na sua própria língua.

