Hungria envia delegação à Ucrânia para investigar interrupção no oleoduto Druzhba

Uma delegação do governo húngaro entrou na Ucrânia para inspecionar o oleoduto Druzhba, que está fora de serviço desde que um ataque de drones russos o danificou no final de janeiro, à medida que uma disputa crescente entre Budapeste e Kiev se espalhou para o nível europeu.

A missão, que inclui Gábor Czepeka, um vice-ministro do Ministério da Energia da Hungria, e uma equipa de especialistas da indústria petrolífera, surge após meses de disputa entre a Hungria e a Eslováquia - os dois importadores restantes de petróleo russo através do oleoduto - e a Ucrânia, que controla a infraestrutura de trânsito no seu território.

"A posição da Hungria dentro da rede de oleodutos do leste é um ativo estratégico, e manter o oleoduto de Druzhba aberto é vital para o país," disse Czepeka antes de cruzar a fronteira para a Ucrânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reagiu fortemente à visita, argumentando que o grupo não tinha autorização oficial e que Kiev não tinha planos para recebê-lo.

"No território da Ucrânia, este grupo de indivíduos não tem status oficial e não há reuniões oficiais agendadas - é, portanto, totalmente incorreto descrevê-los como uma 'delegação'", disse o ministério num comunicado. "Os cidadãos de outros estados que tratam a Ucrânia com respeito e observam as regras gerais de entrada, inclusive para turismo, podem permanecer no território ucraniano."

O oleoduto tornou-se um ponto crítico na política interna húngara antes das eleições parlamentares de abril, em que o partido Fidesz de Viktor Orbán enfrenta um desafio significativo do Partido Tisza de Péter Magyar.

Orbán fez da segurança energética um tema central da campanha, acusando o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de explorar a disputa do oleoduto para desestabilizar o seu governo.

As relações entre os governos ucraniano e húngaro tornaram-se hostis

A Hungria e a Ucrânia desenvolveram sérias tensões diplomáticas por causa do oleoduto Druzhba. O abastecimento de petróleo foi interrompido em 27 de janeiro, na sequência de um ataque russo. Os governos húngaro e eslovaco afirmam que o oleoduto já foi reparado e que o governo ucraniano se recusou a retomar o fornecimento de petróleo por razões puramente políticas.

"O Presidente Zelenskyy quer punir as famílias e os empresários húngaros com o bloqueio do petróleo. Está a chantagear e a ameaçar colocar um governo pró-ucraniano no poder na Hungria. Não o permitiremos!", escreveu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán no Facebook, a 10 de março.

O Governo ucraniano nega que o oleoduto esteja pronto para transportar petróleo, afirmando que seria necessário um cessar-fogo para efetuar as reparações. Na semana passada, Volodymyr Zelenskyy afirmou que estava relutante em mandar reparar o oleoduto porque a Rússia estava a utilizar a venda de petróleo para financiar a sua guerra contra a Ucrânia.

Viktor Orbán afirmou que, enquanto o fornecimento de petróleo não for restabelecido, não apoiará qualquer decisão da UE que favoreça a Ucrânia e vetará o empréstimo de 90 mil milhões de euros que os Estados-Membros da UE se preparam para conceder à Ucrânia sem a participação da Hungria.

Em resposta, Zelenskyy disse que, se Orbán vetar o empréstimo, dará os contactos do primeiro-ministro húngaro aos militares ucranianos, para que falem com ele na sua própria língua.