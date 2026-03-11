Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump volta a queixar-se de Espanha, mas não concretiza qualquer medida: "Está a comportar-se muito mal"

O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas enquanto caminha para partir no Marine One do relvado sul da Casa Branca, quarta-feira, 11 de março de 2026.
O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas enquanto caminha para partir no Marine One do relvado sul da Casa Branca, quarta-feira, 11 de março de 2026. Direitos de autor  Alex Brandon / AP
De Javier Iniguez De Onzono
Publicado a
O Presidente dos EUA evita formalizar uma ameaça concreta contra a nação sul-europeia, embora ameace "talvez cortar o comércio" com o país na sequência de uma pergunta de um órgão de comunicação social espanhol.

"Acha que Espanha está a cooperar com os Estados Unidos?" Utilizando o seu modus operandi habitual, depois de ter sido questionado sobre o assunto pelo correspondente do ABC em Washington, Donald Trump voltou a criticar Espanha ao responder a esta pergunta numa aparição no relvado sul da Casa Branca com a sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

"Não creio que estejam a cooperar de todo. Espanha está a comportar-se muito mal", disse o presidente republicano. "Vão cortar o comércio com Espanha?", insistiu David Alandete, o jornalista espanhol. Trump optou por responder com uma resposta evasiva.

"Não sei o que estão a fazer. Têm sido muito maus para a NATO, não querem pagar a sua quota-parte e tem sido assim há anos. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa positiva: o povo espanhol é fantástico, como você", disse, apontando para o correspondente. "Os seus dirigentes? Não são assim tão bons."

A Casa Branca reduziu as ameaças comerciais contra Espanha a 4 de março, depois de o governo de Pedro Sánchez ter criticado pela primeira vez o bombardeamento do Irão em cooperação com Israel, considerando-o uma violação do direito internacional que teria consequências económicas globais.

Trump respondeu inicialmente que Espanha era "um aliado terrível", o que fez disparar os alarmes dos média. Mas Leavitt acalmou os ânimos e garantiu, numa conferência de imprensa posterior, que o executivo espanhol tinha mudado a sua posição após pressão do Presidente dos EUA. "Espanha aceitou cooperar com os militares americanos."

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, desmentiu-o num quarto comunicado, apesar de, dias depois, o Ministério da Defesa ter concordado em enviar a fragata Cristóbal Colón para as costas de Chipre, face às movimentações militares na região, juntamente com outros países da União Europeia. No entanto, a Defesa impediu a utilização das bases andaluzas de Rota e Morón, cedidas aos EUA pelo ditador Franco na década de 1950, como apoio a ataques contra o Irão.

Trump está a ter dificuldades em executar a sua política tarifária de 2025, utilizada para chantagear outros países: o Supremo Tribunal dos EUA decidiu, em fevereiro passado, que as tarifas impostas a outros países a 2 de abril de 2025, durante o chamado "Dia da Libertação", são ilegais, uma vez que o presidente utilizou uma lei reservada a emergências nacionais.

Além disso, a política comercial dos 27 é uma competência europeia e não nacional. No entanto, como Judith Arnal, investigadora do Elcano Royal Institute, explicou à Euronews, Trump pode utilizar outros instrumentos indiretos para prejudicar as economias de cada Estado da UE.

"Os governos podem recorrer a controlos fronteiriços mais rigorosos para determinados produtos, introduzir barreiras regulamentares ou dificultar a atividade das empresas estrangeiras. Podem também surgir barreiras mais informais, que dificultam o investimento ou o acesso a apoios públicos. Mesmo sem medidas oficiais, o clima político pode influenciar as decisões das empresas", afirmou numa análise do instrumento anti-coerção da UE.

