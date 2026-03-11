Ucrânia lança míssil contra fábrica na cidade russa de Bryansk

As tropas ucranianas atacaram a cidade russa de Bryansk, com uma série de explosões e um incêndio a deflagrar na cidade. Os locais relataram fumo intenso em vários bairros.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Fotos e vídeos publicados por vários canais do Telegram mostram também danos em estradas, bem como carros destruídos e em chamas.

Pouco antes do ataque, o líder regional russo, Alexander Bogomaz, alertou para o perigo dos mísseis. Mais tarde, o governador revelou que seis pessoas foram mortas e 37 ficaram feridas. "Todos foram levados para o hospital regional de Bryansk, onde estão a receber os cuidados médicos necessários", acrescentou.

Zelenskyy: "Ações justas contra o agressor"

Segundo o canal ASTRA, no Telegram, foi atingida a fábrica de microeletrónica Silicon El - um dos maiores fabricantes de chips da Rússia. Um edifício da Escola Técnica de Gestão e Negócios de Bryansk terá sido igualmente atingido. Ambas as instalações estão situadas na periferia ocidental da cidade.

Zelenskyy confirmou o ataque - sem especificar o nome da empresa - ao falar aos meios de comunicação ucranianos: "O comandante Syrsky telefonou-me e falou-me da operação bem sucedida que acabou de ter lugar. A fábrica de Bryansk foi atingida. Esta fábrica produzia sistemas de controlo para todos os tipos de mísseis da Federação Russa", disse, citado pela RBC-Ucrânia.

Na sua mensagem de vídeo noturna, o líder ucraniano classificou o ataque como uma das "acções de retaliação, totalmente justas, contra o agressor".

"Os nossos soldados atingiram uma das mais importantes fábricas militares russas - em Bryansk. Esta fábrica produzia componentes eletrónicos e componentes para mísseis russos - exatamente aqueles que atingem as nossas cidades, as nossas aldeias, os civis. Estamos a defender-nos ", afirmou.

A publicação em língua inglesa The Moscow Times especifica que a Ucrânia já atacou a Silicon El em outubro de 2024, acrescentando que quase todos os produtos da fábrica são fornecidos ao Ministério da Defesa russo, em particular os componentes para os sistemas de mísseis Pantsir e S-500, bem como para os mísseis de cruzeiro Kalibr.

Vítimas de bombardeamentos russos na Ucrânia

Um homem de 27 anos foi morto e três outras pessoas ficaram feridas num ataque de bombas guiadas russas em Glukhov, na terça-feira, segundo as autoridades da região de Sumy.

Em Slaviansk, na região de Donetsk, três bombas guiadas russas mataram quatro pessoas e feriram 16, incluindo uma rapariga de 14 anos, de acordo com a administração da região. O ataque atingiu um bairro central com edifícios residenciais: uma das munições atingiu um edifício de apartamentos, enquanto outras duas atingiram arranha-céus.

"Foi aberto um inquérito preliminar no âmbito de um processo penal por crime de guerra", declarou o Ministério Público.