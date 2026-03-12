Vídeo. EUA: estátua de Trump e Epstein em pose do Titanic surge em Washington

Uma estátua que representa o presidente norte-americano Donald Trump e o agressor sexual condenado Jeffrey Epstein, numa pose inspirada no filme "Titanic", apareceu no National Mall, em Washington, DC.
A escultura, com 12 pés (cerca de 3,6 metros) de altura, mostra as duas figuras a recriar a icónica cena de "Jack e Rose" do filme.
A instalação, intitulada "King of the World", foi colocada perto do Capitólio dos EUA por um coletivo artístico anónimo chamado The Secret Handshake.
Alguns visitantes foram vistos a parar para fotografar a estátua e a ler uma placa descritiva colocada na base.
Também eram visíveis faixas com o retrato de Trump perto da instalação, enquanto várias pessoas se juntavam no local.