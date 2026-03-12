Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Estátua de Donald Trump e Jeffrey Epstein exposta no National Mall, perto do Capitólio dos EUA, na quarta-feira, 11 de março de 2026
No Comment

Vídeo. EUA: estátua de Trump e Epstein em pose do Titanic surge em Washington

Últimas notícias:

Uma estátua de protesto com Donald Trump e Jeffrey Epstein numa pose inspirada no Titanic foi instalada no National Mall, perto do Capitólio dos EUA, em Washington, chamando a atenção dos transeuntes.

Uma estátua que representa o presidente norte-americano Donald Trump e o agressor sexual condenado Jeffrey Epstein, numa pose inspirada no filme "Titanic", apareceu no National Mall, em Washington, DC.

A escultura, com 12 pés (cerca de 3,6 metros) de altura, mostra as duas figuras a recriar a icónica cena de "Jack e Rose" do filme.

A instalação, intitulada "King of the World", foi colocada perto do Capitólio dos EUA por um coletivo artístico anónimo chamado The Secret Handshake.

Alguns visitantes foram vistos a parar para fotografar a estátua e a ler uma placa descritiva colocada na base.

Também eram visíveis faixas com o retrato de Trump perto da instalação, enquanto várias pessoas se juntavam no local.

