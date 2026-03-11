Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Forças armadas dos EUA divulgam imagens de alegados ataques a navios iranianos
Irão

Vídeo. Estados Unidos divulgam imagens de ataques a navios da marinha iraniana

Últimas notícias:

Vídeo do Comando Central dos EUA mostra ataques a navios da marinha iraniana, incluindo 16 colocadores de minas perto do estreito de Ormuz, destruídos por receio de que o Irão mine a rota estratégica.

