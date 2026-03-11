Forças Armadas ucranianas bombardeiam alvos militares na Rússia

Na madrugada desta quarta-feira, as tropas russas lançaram ataques contra as regiões de Kharkiv e Kherson, na Ucrânia, causando mortos e feridos, segundo informações divulgadas pela comunicação social ucraniana e pelas autoridades locais.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Há relatos de bombardeamentos contra uma empresa civil no distrito de Shevchenkivskyi, em Kharkiv.

E na região de Kherson, segundo os meios de comunicação ucranianos, foram atingidas infraestruturas críticas e sociais, tendo sido danificadas quatro casas de vários andares e 13 casas particulares.

Entretanto, as autoridades russas informaram que uma "unidade industrial" na cidade de Togliatti ficou danificada na sequência de bombardeamentos, tendo-se registado um incêndio. Segundo o governador da região de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, estão a decorrer trabalhos de recuperação no local.

O funcionário não especificou a que fábrica fazia referência, mas a opinião pública e os meios de comunicação ucranianos mencionaram a KuibyshevAzot, uma das maiores produtoras de produtos químicos da Rússia. O canal ASTRA no Telegram refere que outra empresa, a Togliattikauchuk, se encontra nas proximidades.

Foi reportado ainda que, na noite de quarta-feira, foram ouvidas explosões nos céus de Samara e Syzran, também na Rússia. O projeto Dnipro Osint escreveu que, em Mariupol, na Ucrânia, controlada por Moscovo, ocorreu uma detonação num depósito de munições na zona do aeródromo.

Na terça-feira, a Ucrânia lançou um ataque com mísseis contra a fábrica de microeletrónica "Kremniy El", em Briansk. A empresa fabrica sistemas de controlo para complexos de mísseis e drones. Na quarta-feira, o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, informou nas redes sociais que havia registo de seis mortos e 37 feridos. Antes do ataque, foi declarado um alerta de mísseis na região. O ataque à fábrica foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

O líder ucraniano concedeu uma entrevista ao blogger irlandês Caolan Robertson, na terça-feira, afirmando que eram necessárias "medidas rápidas" para travar Putin e outras guerras. Zelenskyy afirmou que o seu país tem "trunfos na manga", sob a forma de experiência de combate e de produção militar. Zelenskyy já tinha referido que Kiev tinha sido contactada pelos Estados Unidos, que estão a conduzir uma operação no Médio Oriente, e por cerca de 10 outros países, para ajudar a combater os drones iranianos.

A declaração sobre os "trunfos na manga" remete para uma frase recente de Donald Trump, de que ele próprio é o única trunfo de Volodymyr Zelenskyy. Em janeiro, Trump afirmou: "Ele não tem as cartas na mão. Ele não teve as cartas na mão desde o primeiro dia [da invasão em grande escala da Rússia]."

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que, na semana passada, como resultado dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia às regiões russas, morreram 30 pessoas e 150 ficaram feridas, incluindo várias crianças.