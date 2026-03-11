Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Forças Armadas ucranianas bombardeiam alvos militares na Rússia

Consequências da greve em Kharkiv
Consequências da greve em Kharkiv
Direitos de autor Харьковская администрация
De Alexei Kavalerov
Publicado a Últimas notícias
Depois de atingir uma fábrica em Briansk, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram uma fábrica química em Toliatti, também na Rússia. O presidente ucraniano apelou à comunidade internacional para que tome "medidas rápidas".

Na madrugada desta quarta-feira, as tropas russas lançaram ataques contra as regiões de Kharkiv e Kherson, na Ucrânia, causando mortos e feridos, segundo informações divulgadas pela comunicação social ucraniana e pelas autoridades locais.

Há relatos de bombardeamentos contra uma empresa civil no distrito de Shevchenkivskyi, em Kharkiv.

E na região de Kherson, segundo os meios de comunicação ucranianos, foram atingidas infraestruturas críticas e sociais, tendo sido danificadas quatro casas de vários andares e 13 casas particulares.

Entretanto, as autoridades russas informaram que uma "unidade industrial" na cidade de Togliatti ficou danificada na sequência de bombardeamentos, tendo-se registado um incêndio. Segundo o governador da região de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, estão a decorrer trabalhos de recuperação no local.

O funcionário não especificou a que fábrica fazia referência, mas a opinião pública e os meios de comunicação ucranianos mencionaram a KuibyshevAzot, uma das maiores produtoras de produtos químicos da Rússia. O canal ASTRA no Telegram refere que outra empresa, a Togliattikauchuk, se encontra nas proximidades.

Foi reportado ainda que, na noite de quarta-feira, foram ouvidas explosões nos céus de Samara e Syzran, também na Rússia. O projeto Dnipro Osint escreveu que, em Mariupol, na Ucrânia, controlada por Moscovo, ocorreu uma detonação num depósito de munições na zona do aeródromo.

Na terça-feira, a Ucrânia lançou um ataque com mísseis contra a fábrica de microeletrónica "Kremniy El", em Briansk. A empresa fabrica sistemas de controlo para complexos de mísseis e drones. Na quarta-feira, o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, informou nas redes sociais que havia registo de seis mortos e 37 feridos. Antes do ataque, foi declarado um alerta de mísseis na região. O ataque à fábrica foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

O líder ucraniano concedeu uma entrevista ao blogger irlandês Caolan Robertson, na terça-feira, afirmando que eram necessárias "medidas rápidas" para travar Putin e outras guerras. Zelenskyy afirmou que o seu país tem "trunfos na manga", sob a forma de experiência de combate e de produção militar. Zelenskyy já tinha referido que Kiev tinha sido contactada pelos Estados Unidos, que estão a conduzir uma operação no Médio Oriente, e por cerca de 10 outros países, para ajudar a combater os drones iranianos.

A declaração sobre os "trunfos na manga" remete para uma frase recente de Donald Trump, de que ele próprio é o única trunfo de Volodymyr Zelenskyy. Em janeiro, Trump afirmou: "Ele não tem as cartas na mão. Ele não teve as cartas na mão desde o primeiro dia [da invasão em grande escala da Rússia]."

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que, na semana passada, como resultado dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia às regiões russas, morreram 30 pessoas e 150 ficaram feridas, incluindo várias crianças.

