Vídeo. Japão assinala 15.º aniversário do terramoto, tsunami e desastre nuclear de Fukushima

Japão assinalou o 15.º aniversário do terramoto, do tsunami e do acidente nuclear de Fukushima que atingiram a costa nordeste do país a 11 de março de 2011.
O sismo de magnitude 9,0 e o tsunami mataram mais de 22 mil pessoas e obrigaram centenas de milhares a abandonar as suas casas, incluindo cerca de 160 mil residentes evacuados de zonas próximas da central nuclear de Fukushima Daiichi devido a fugas de radiação.
Em todo o país, a população guardou um minuto de silêncio às 14h46, a hora exata em que o sismo ocorreu.
A primeira-ministra Sanae Takaichi participou numa cerimónia evocativa em Fukushima e prometeu acelerar a recuperação da região.