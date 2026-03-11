Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sacos pretos com terra removida durante trabalhos de descontaminação estão empilhados em Okuma, na província de Fukushima, esta sexta-feira
No Comment

Vídeo. Japão assinala 15.º aniversário do terramoto, tsunami e desastre nuclear de Fukushima

Últimas notícias:

Japão assinala 15.º aniversário do terramoto e tsunami de 2011 e do desastre nuclear de Fukushima com cerimónias e um minuto de silêncio nacional

Japão assinalou o 15.º aniversário do terramoto, do tsunami e do acidente nuclear de Fukushima que atingiram a costa nordeste do país a 11 de março de 2011.

O sismo de magnitude 9,0 e o tsunami mataram mais de 22 mil pessoas e obrigaram centenas de milhares a abandonar as suas casas, incluindo cerca de 160 mil residentes evacuados de zonas próximas da central nuclear de Fukushima Daiichi devido a fugas de radiação.

Em todo o país, a população guardou um minuto de silêncio às 14h46, a hora exata em que o sismo ocorreu.

A primeira-ministra Sanae Takaichi participou numa cerimónia evocativa em Fukushima e prometeu acelerar a recuperação da região.

