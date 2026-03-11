O Irão desencadeou na manhã de quarta-feira uma intensa vaga de ataques em toda a região do Golfo, continuando a controlar o Estreito de Ormuz, num intenso aumento dos ataques dando um sinal que a guerra continua sem tréguas, apesar das declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, na noite de terça-feira, segundo as quais a intervenção estava "praticamente" concluída.

Os jornalistas da Euronews em Doha e no Dubai relataram ondas intensas de ataques iranianos na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira, nas duas capitais e em toda a região.

Dois drones iranianos caíram nas imediações do Aeroporto Internacional do Dubai na manhã de quarta-feira, a segunda vez depois de um ataque semelhante no sábado, ferindo quatro cidadãos estrangeiros, relataram os correspondentes da Euronews no Dubai.

O Dubai Media Office, que emite declarações em nome do governo da cidade-estado, escreveu numa publicação no X que o tráfego aéreo "está a funcionar normalmente" por enquanto.

O ataque foi seguido de uma nova vaga de lançamentos iranianos intercetados pelos sistemas de defesa aérea, depois de mais uma noite em que os jatos dos Emirados Árabes Unidos patrulharam a cidade em busca de mísseis e drones iranianos.

Num outro surto de ataques, o Qatar foi atacado por mísseis iranianos duas vezes na quarta-feira de manhã e depois ao meio-dia, hora local, após duas outras ondas na terça-feira à tarde e à noite.

Os jornalistas da Euronews observaram a defesa aérea do Qatar a intercetar mísseis iranianos sobre a cidade durante o ataque de quarta-feira, enquanto as autoridades pediam a todos que procurassem abrigo.

Nuvens de fumo da interceção vistas por cima de Doha, 11 de março de 2026 Euronews

A Arábia Saudita anunciou que intercetou 6 mísseis iranianos perto da base aérea do Príncipe Sultão e foram registadas explosões de interceção perto de Dammam, uma importante cidade saudita junto à fronteira entre o Bahrein e o Qatar, com um grande aeroporto utilizado por estrangeiros que procuram sair da região.

O portal de acompanhamento da aviação Flightradar24 mostrava o aeroporto a funcionar normalmente na manhã de quarta-feira.

Ao mesmo tempo, na mesma manhã, a Guarda Nacional do Kuwait afirmou ter abatido 8 drones, o Bahrein fez soar as sirenes de ataque aéreo e Omã informou que dois drones iranianos foram abatidos no mar a norte do porto comercial de Al Duqm.

IRGC continua a fazer barulho

A intensa onda de ataques iranianos na região ocorre no momento em que o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) do Irão anunciou que lançou a sua "operação mais intensa e mais pesada" desde o início da guerra, afirmando que "a guerra só terminará quando a sombra da guerra for removida do nosso país", segundo os meios de comunicação estatais.

O Irão afirmou que o seu ataque noturno envolveu o lançamento de mísseis, incluindo o seu míssil balístico de longo alcance Khorramshahr, contra alvos em Israel e contra os bens dos EUA na região, informou a emissora estatal iraniana IRIB.

Os ataques e as declarações do Irão contrastam com as declarações de Trump nas últimas 48 horas, sugerindo que a guerra estava quase terminada e que o Irão já não tinha meios para lutar.

De acordo com declarações de Trump à CBS News, o Irão "não tem marinha, não tem comunicações, não tem força aérea."

"Já dispararam contra tudo o que tinham para disparar" e "não têm mais nada, não resta nada no sentido militar", afirmou Trump, acrescentando que "os mísseis foram em grande parte eliminados (...) os drones foram eliminados, e nós estamos a atingir onde eles fazem os drones".

O Comando Central dos EUA divulgou um vídeo de combate na noite de terça-feira, alegando mostrar as forças norte-americanas a destruir "vários navios de guerra iranianos, a 10 de março, incluindo 16 minelayers (lança-minas) perto do Estreito de Ormuz".

Crise de Ormuz em curso

Paralelamente, a crise do Estreito de Ormuz prosseguiu na quarta-feira, com a Tailândia e o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) a anunciarem que um projétil atingiu o cargueiro tailandês Mayuree Naree, incendiando o navio a norte de Omã.

O Departamento da Marinha da Tailândia informou que estavam a decorrer buscas para encontrar três tripulantes desaparecidos e que 20 tripulantes tinham sido resgatados.

O Irão, que prometeu não permitir que "nem um único litro" seja enviado para os seus inimigos, não reivindicou de imediato o ataque, embora tenha visado navios no estreito e nas suas imediações, perturbando uma via navegável por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados.

O centro de Operações de comércio marítimo do Reino Unido (UKMTO, sigla em inglês) noticiou anteriormente um outro ataque que visou um navio ao largo de Ras al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

O incidente ocorreu depois de Trump ter anunciado, na noite de terça-feira, que os EUA "atingiram e destruíram completamente 10 barcos e/ou navios inativos que lançavam minas, e outros mais se seguirão", depois de os EUA terem afirmado que o Irão começou a colocar minas no Estreito do Golfo Pérsico, o ponto de trânsito de energia mais importante do mundo.

Alguns petroleiros, que se acredita estarem ligados ao Irão, continuam a atravessar o Estreito de Ormuz, com alguns navios a fazerem os chamados trânsitos "escuros", o que significa que não estão a ligar os seus sistemas de identificação automática, que mostram onde os navios se encontram, informou a AP.

Os navios que transportam petróleo iraniano sancionado geralmente desligam os seus rastreadores AIS (Automatic Identification System, em inglês).

A empresa de segurança Neptune P2P Group disse na quarta-feira que sete navios passaram pelo estreito desde 8 de março. Destes, cinco estavam ligados a navios associados ao Irão.

O ciclo de violência continua, e Israel anunciou o início de uma nova vaga de ataques a Teerão na madrugada de quarta-feira, com relatos de ataques aéreos contínuos à capital iraniana na tarde de quarta-feira.

Os militares israelitas afirmaram que estão a realizar ataques simultâneos em todo o Irão, bem como nas infraestruturas do Hezbollah em Beirute.

A guerra já matou pelo menos 1230 pessoas no Irão, 480 no Líbano e 12 em Israel, de acordo com as autoridades desses países, e segundo a AP.