Irão lança intensa vaga de ataques no Golfo à medida que crise de Ormuz se agrava

ARQUIVO: Um míssil balístico superfície-superfície de longo alcance Qadr H é disparado pela Guarda Revolucionária do Irão durante uma manobra num local não revelado no Irão, 9 de março de 2016
ARQUIVO: Um míssil balístico superfície-superfície de longo alcance Qadr H é disparado pela Guarda Revolucionária do Irão durante uma manobra num local não revelado no Irão, 9 de março de 2016 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Peter Barabas & Jane Witherspoon
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Irão intensificou os ataques com mísseis e drones em todo o Golfo, atingindo perto do Dubai e do Qatar, enquanto as defesas aéreas respondem, desafiando as afirmações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a guerra está a terminar.

O Irão desencadeou na manhã de quarta-feira uma intensa vaga de ataques em toda a região do Golfo, continuando a controlar o Estreito de Ormuz, num intenso aumento dos ataques dando um sinal que a guerra continua sem tréguas, apesar das declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, na noite de terça-feira, segundo as quais a intervenção estava "praticamente" concluída.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os jornalistas da Euronews em Doha e no Dubai relataram ondas intensas de ataques iranianos na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira, nas duas capitais e em toda a região.

Dois drones iranianos caíram nas imediações do Aeroporto Internacional do Dubai na manhã de quarta-feira, a segunda vez depois de um ataque semelhante no sábado, ferindo quatro cidadãos estrangeiros, relataram os correspondentes da Euronews no Dubai.

O Dubai Media Office, que emite declarações em nome do governo da cidade-estado, escreveu numa publicação no X que o tráfego aéreo "está a funcionar normalmente" por enquanto.

O ataque foi seguido de uma nova vaga de lançamentos iranianos intercetados pelos sistemas de defesa aérea, depois de mais uma noite em que os jatos dos Emirados Árabes Unidos patrulharam a cidade em busca de mísseis e drones iranianos.

Num outro surto de ataques, o Qatar foi atacado por mísseis iranianos duas vezes na quarta-feira de manhã e depois ao meio-dia, hora local, após duas outras ondas na terça-feira à tarde e à noite.

Os jornalistas da Euronews observaram a defesa aérea do Qatar a intercetar mísseis iranianos sobre a cidade durante o ataque de quarta-feira, enquanto as autoridades pediam a todos que procurassem abrigo.

Nuvens de fumo da interceção vistas por cima de Doha, 11 de março de 2026
Nuvens de fumo da interceção vistas por cima de Doha, 11 de março de 2026 Euronews

A Arábia Saudita anunciou que intercetou 6 mísseis iranianos perto da base aérea do Príncipe Sultão e foram registadas explosões de interceção perto de Dammam, uma importante cidade saudita junto à fronteira entre o Bahrein e o Qatar, com um grande aeroporto utilizado por estrangeiros que procuram sair da região.

O portal de acompanhamento da aviação Flightradar24 mostrava o aeroporto a funcionar normalmente na manhã de quarta-feira.

Ao mesmo tempo, na mesma manhã, a Guarda Nacional do Kuwait afirmou ter abatido 8 drones, o Bahrein fez soar as sirenes de ataque aéreo e Omã informou que dois drones iranianos foram abatidos no mar a norte do porto comercial de Al Duqm.

IRGC continua a fazer barulho

A intensa onda de ataques iranianos na região ocorre no momento em que o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) do Irão anunciou que lançou a sua "operação mais intensa e mais pesada" desde o início da guerra, afirmando que "a guerra só terminará quando a sombra da guerra for removida do nosso país", segundo os meios de comunicação estatais.

O Irão afirmou que o seu ataque noturno envolveu o lançamento de mísseis, incluindo o seu míssil balístico de longo alcance Khorramshahr, contra alvos em Israel e contra os bens dos EUA na região, informou a emissora estatal iraniana IRIB.

Os ataques e as declarações do Irão contrastam com as declarações de Trump nas últimas 48 horas, sugerindo que a guerra estava quase terminada e que o Irão já não tinha meios para lutar.

De acordo com declarações de Trump à CBS News, o Irão "não tem marinha, não tem comunicações, não tem força aérea."

"Já dispararam contra tudo o que tinham para disparar" e "não têm mais nada, não resta nada no sentido militar", afirmou Trump, acrescentando que "os mísseis foram em grande parte eliminados (...) os drones foram eliminados, e nós estamos a atingir onde eles fazem os drones".

O Comando Central dos EUA divulgou um vídeo de combate na noite de terça-feira, alegando mostrar as forças norte-americanas a destruir "vários navios de guerra iranianos, a 10 de março, incluindo 16 minelayers (lança-minas) perto do Estreito de Ormuz".

Crise de Ormuz em curso

Paralelamente, a crise do Estreito de Ormuz prosseguiu na quarta-feira, com a Tailândia e o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) a anunciarem que um projétil atingiu o cargueiro tailandês Mayuree Naree, incendiando o navio a norte de Omã.

O Departamento da Marinha da Tailândia informou que estavam a decorrer buscas para encontrar três tripulantes desaparecidos e que 20 tripulantes tinham sido resgatados.

O Irão, que prometeu não permitir que "nem um único litro" seja enviado para os seus inimigos, não reivindicou de imediato o ataque, embora tenha visado navios no estreito e nas suas imediações, perturbando uma via navegável por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados.

O centro de Operações de comércio marítimo do Reino Unido (UKMTO, sigla em inglês) noticiou anteriormente um outro ataque que visou um navio ao largo de Ras al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

O incidente ocorreu depois de Trump ter anunciado, na noite de terça-feira, que os EUA "atingiram e destruíram completamente 10 barcos e/ou navios inativos que lançavam minas, e outros mais se seguirão", depois de os EUA terem afirmado que o Irão começou a colocar minas no Estreito do Golfo Pérsico, o ponto de trânsito de energia mais importante do mundo.

Alguns petroleiros, que se acredita estarem ligados ao Irão, continuam a atravessar o Estreito de Ormuz, com alguns navios a fazerem os chamados trânsitos "escuros", o que significa que não estão a ligar os seus sistemas de identificação automática, que mostram onde os navios se encontram, informou a AP.

Os navios que transportam petróleo iraniano sancionado geralmente desligam os seus rastreadores AIS (Automatic Identification System, em inglês).

A empresa de segurança Neptune P2P Group disse na quarta-feira que sete navios passaram pelo estreito desde 8 de março. Destes, cinco estavam ligados a navios associados ao Irão.

O ciclo de violência continua, e Israel anunciou o início de uma nova vaga de ataques a Teerão na madrugada de quarta-feira, com relatos de ataques aéreos contínuos à capital iraniana na tarde de quarta-feira.

Os militares israelitas afirmaram que estão a realizar ataques simultâneos em todo o Irão, bem como nas infraestruturas do Hezbollah em Beirute.

A guerra já matou pelo menos 1230 pessoas no Irão, 480 no Líbano e 12 em Israel, de acordo com as autoridades desses países, e segundo a AP.

