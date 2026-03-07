Um ataque de um drone iraniano nas imediações dos terminais do aeroporto internacional de Dubai obrigou à suspensão temporária das operações na manhã de domingo.

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O Gabinete de Comunicação Social de Dubai emitiu um comunicado em que afirma: "Para a segurança dos passageiros, do pessoal do aeroporto e da tripulação da companhia aérea, as operações no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) foram temporariamente suspensas."

Após um forte estrondo, foi visto fumo negro a elevar-se sobre o aeroporto, segundo vários relatos de testemunhas. As operações no aeroporto estão a ser retomadas.

A correspondente da Euronews, Lily Douse, estava a bordo de um avião da Emirates com destino à Cidade do Cabo esta manhã quando os ataques aconteceram e foi desembarcada para um espaço subterrâneo dentro do terminal com outros passageiros. Após uma hora no abrigo, os passageiros embarcaram no avião que partiu em segurança.

As autoridades não explicaram se houve intercessão ou danos no aeroporto, o mais movimentado do mundo para viagens internacionais. Em Dubai, foram ouvidas várias explosões na manhã de sábado e o governo afirmou ter ativado as defesas aéreas.

O ataque ocorre no momento em que o conselho de liderança interino iraniano aprovou ontem que os países vizinhos deixarão de ser atacados, a menos que um ataque ao Irão tenha origem nesses países.