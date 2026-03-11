Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Enlutados participam no cortejo fúnebre de altos responsáveis militares iranianos e civis mortos durante a ofensiva EUA-Israel, em Teerão, Irão
No Comment

Vídeo. Irão: Teerão realiza funeral de comandantes mortos em ataques EUA-Israel

Últimas notícias:

Multidões reuniram-se em Teerão para o funeral de vários altos comandantes militares iranianos mortos nos recentes ataques conjuntos EUA-Israel.

Milhares de pessoas reuniram-se em Teerão, na terça-feira, para o funeral de vários altos comandantes militares iranianos mortos em ataques norte-americanos e israelitas.

Entre os homenageados estavam o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Mousavi, o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh, o comandante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, Mohammad Pakpour, e o alto conselheiro para a segurança Ali Shamkhani.

Grandes multidões participaram na cerimónia, algumas entoando palavras de ordem e saudando o novo líder supremo do país.

Imagens aéreas mostraram grandes grupos de pessoas a acompanhar a cerimónia, com os participantes no funeral a entoarem palavras de ordem anti‑EUA e anti‑Israel durante o cortejo fúnebre.

