Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Peritos de incêndios analisam a carcaça carbonizada de um autocarro dos correios que ardeu em Kerzers, na Suíça,
No Comment

Vídeo. As imagens do autocarro incendiado na Suíça

Últimas notícias:

A polícia afirma que várias pessoas morreram e outras ficaram feridas depois de um autocarro postal se ter incendiado numa localidade a oeste da capital suíça.

Um autocarro incendiou-se na terça-feira numa localidade na Suíça, provocando vários mortos e feridos, indicou a polícia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O incêndio ocorreu em Kerzers, no cantão de Friburgo, no oeste da Suíça, adiantou a polícia numa publicação nas redes sociais. "Há vários feridos e vários mortos", referiu a polícia cantonal.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu na noite de terça-feira na rua principal da pequena localidade, situada a 20 quilómetros (12 milhas) a oeste da capital suíça, Berna.

A polícia pediu à população que evitasse a zona e seguisse as instruções dos meios de socorro.

A agência noticiosa suíça Keystone-ATS informou que uma pessoa foi retirada de helicóptero.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE