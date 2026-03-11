Vídeo. As imagens do autocarro incendiado na Suíça

Um autocarro incendiou-se na terça-feira numa localidade na Suíça, provocando vários mortos e feridos, indicou a polícia.
O incêndio ocorreu em Kerzers, no cantão de Friburgo, no oeste da Suíça, adiantou a polícia numa publicação nas redes sociais. "Há vários feridos e vários mortos", referiu a polícia cantonal.
Segundo a polícia, o incidente ocorreu na noite de terça-feira na rua principal da pequena localidade, situada a 20 quilómetros (12 milhas) a oeste da capital suíça, Berna.
A polícia pediu à população que evitasse a zona e seguisse as instruções dos meios de socorro.
A agência noticiosa suíça Keystone-ATS informou que uma pessoa foi retirada de helicóptero.