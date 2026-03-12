Preço do petróleo ultrapassa os 100 dólares por barril devido aos ataques iranianos a navios comerciais

Os preços do petróleo voltaram a subir acima dos 100 dólares na quinta-feira, com os novos ataques do Irão aos abastecimentos no Médio Oriente e as ameaças de derrubar a economia global a ofuscarem uma libertação recorde de crude estratégico pela Agência Internacional de Energia (AIE).

À medida que os ataques dos Estados Unidos (EUA) e de Israel contra a República Islâmica se aproximam da terceira semana, a guerra não mostra sinais de abrandamento, uma vez que Teerão continua a responder com mais ataques de retaliação em todo o Golfo.

Com as hostilidades a não darem sinais de terminarem, os analistas alertaram para o facto de 90 a 100 dólares por barril poderem ser o novo normal durante algum tempo.

A AIE anunciou a maior libertação de petróleo de sempre das reservas na quarta-feira, com os seus membros a concordarem em libertar 400 milhões de barris, dos quais 172 milhões provenientes dos Estados Unidos.

No entanto, a medida não foi capaz de superar os receios quanto à asfixia do abastecimento de energia, à medida que o Irão intensifica as tentativas de perturbar o abastecimento em toda a região.

O Estreito de Ormuz, pelo qual passa um quinto do petróleo mundial, continua fechado a quase todos os petroleiros e o Irão prometeu que não exportaria um único litro de petróleo do Golfo enquanto durar a sua guerra com os Estados Unidos e Israel.

Um projétil atingiu um navio porta-contentores perto dos Emirados Árabes Unidos, informou a agência marítima britânica na quinta-feira. "O navio porta-contentores foi atingido por um projétil desconhecido que provocou um pequeno incêndio a bordo", declarou a Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido (UKMTO) em comunicado, acrescentando que a tripulação do navio foi considerada segura.

Dois navios-tanque em águas iraquianas foram também atingidos, depois de Bagdade já ter declarado que estava a reduzir a produção devido à crise, tendo o Kuwait e a Arábia Saudita seguido o exemplo.

Ao mesmo tempo, o Bahrein informou que o Irão tinha atacado tanques de combustível no país, enquanto a Arábia Saudita disse ter intercetado drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah.

Irão promete atingir alvos económicos e tecnológicos israelo-americanos

O Irão afirmou estar pronto para uma longa guerra de atrito que "destruirá" a economia mundial, depois de ter disparado contra dois navios comerciais e ameaçado quaisquer navios dos Estados Unidos ou dos seus aliados.

Os Guardas Revolucionários avisaram na quarta-feira que iriam atacar "centros económicos e bancos" ligados aos interesses dos Estados Unidos e de Israel.

"O inimigo deu-nos rédea solta para atacar centros económicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista", declarou o comando operacional central das forças armadas, Khatam Al-Anbiya, numa declaração transmitida pela televisão estatal, em resposta a relatos de um ataque a um banco iraniano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que "uma sucursal do banco mais antigo do meu país foi bombardeada quando estava cheia de funcionários".

"As nossas poderosas Forças Armadas vão exigir a retribuição por este crime", acrescentou no X.

Várias grandes empresas internacionais fecharam ou evacuaram os seus escritórios nos países do Golfo após as ameaças. O grupo financeiro norte-americano Citi e a consultora britânica Deloitte evacuaram escritórios no centro financeiro do Dubai, enquanto a PwC, outra consultora britânica, encerrou escritórios na Arábia Saudita, no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait.

Os Estados Unidos e Israel "devem considerar a possibilidade de se envolverem numa guerra de desgaste a longo prazo que destruirá toda a economia americana e a economia mundial", disse Ali Fadavi, conselheiro do comandante-chefe dos Guardas, à televisão estatal.

Israel e Irão trocam mais ataques

As forças armadas israelitas afirmaram que várias vagas de mísseis iranianos foram disparadas contra Israel na madrugada de quinta-feira e que as defesas aéreas foram utilizadas para os intercetar.

Os meios de comunicação social iranianos informaram que os Guardas Revolucionários do Irão realizaram uma operação conjunta de mísseis contra Israel com o Hezbollah, aliado libanês de Teerão.

Israel afirmou que, por sua vez, estava a realizar ataques "em grande escala" contra Teerão e um reduto do Hezbollah na capital do Líbano.

O Hezbollah afirmou na quinta-feira que tinha lançado mísseis contra uma base dos serviços secretos militares israelitas nos subúrbios de Telavive.

Em duas ocasiões distintas, os militares israelitas apelaram às populações das zonas afetadas para que se dirigissem para abrigos, uma vez que "identificaram mísseis lançados do Irão em direção ao território do Estado de Israel".

"Os sistemas defensivos estão a funcionar para intercetar a ameaça", disseram os militares no seu canal oficial Telegram em ambas as ocasiões.

Após a primeira vaga de mísseis disparados pelo Irão, os serviços de emergência de Israel (Magen David Adom) afirmaram que não houve registo de vítimas na sequência do disparo dos mísseis, embora tenham sido destacados paramédicos para tratar as pessoas que caíram a caminho dos abrigos.

Ataque em Beirute mata sete pessoas

No momento em que o Hezbollah lançava os seus ataques contra Israel, o Líbano afirmou que um ataque israelita na orla marítima do centro de Beirute matou pelo menos sete pessoas na madrugada de quinta-feira.

As forças armadas israelitas afirmaram separadamente que tinham efetuado ataques nos subúrbios do sul de Beirute durante a noite contra o Hezbollah.

Os militares israelitas afirmaram num post no Telegram que "atingiram 10 estruturas terroristas na área de Dahiyeh (no sul de Beirute) em 30 minutos, incluindo o quartel-general dos serviços secretos, um quartel-general da unidade Radwan e centros de comando adicionais".

Os meios de comunicação social locais divulgaram imagens que mostravam o fumo a subir ao longo da zona costeira após o ataque no centro de Beirute, que, segundo a agência noticiosa estatal National News Agency, visou um carro.

"O ataque do inimigo israelita em Ramlet al-Bayda, em Beirute, causou um balanço inicial de sete mortos e 21 feridos", declarou o ministério da Saúde em comunicado.

Foi o terceiro ataque no coração da capital desde o início da guerra no Médio Oriente, bem como os repetidos ataques israelitas nos subúrbios do sul de Beirute, onde Israel afirmou na quinta-feira ter atingido 10 alvos do Hezbollah.

Fumo e chamas em edifícios após um ataque aéreo israelita em Dahiyeh, nos subúrbios do sul de Beirute, no Líbano, quarta-feira, 11 de março de 2026 AP Photo/Bilal Hussein

O Líbano foi arrastado para a guerra do Médio Oriente na semana passada, quando o Hezbollah atacou Israel em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, por ataques israelitas e norte-americanos.

Israel, que continuou os seus ataques no Líbano mesmo antes da guerra, apesar do cessar-fogo de 2024 com o Hezbollah, lançou desde então ataques aéreos em todo o Líbano e enviou tropas terrestres para as zonas fronteiriças.

A ofensiva matou mais de 630 pessoas, segundo as autoridades libanesas, e mais de 800 000 pessoas foram registadas como deslocadas, das quais cerca de 126 000 se encontram em abrigos coletivos.

Na quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a Israel para que suspenda a sua ofensiva terrestre no Líbano e ao grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, para que pare "imediatamente" os ataques, depois de falar com o presidente do país, Joseph Aoun.