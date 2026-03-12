Numa mensagem lida na televisão estatal na quinta-feira, Mojtaba Khamenei declarou que o Irão deve usar a "alavanca" de um possível encerramento do Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, anunciou que os ataques aos Estados árabes do Golfo continuariam.

No entanto, o próprio Khamenei não apareceu diante das câmaras. A declaração foi lida por um leitor de notícias.

Dúvidas sobre o seu estado de saúde

De acordo com as avaliações israelitas, Khamenei poderá ter sido ferido nos primeiros ataques da guerra. Desde a sua nomeação pela Assembleia de Peritos, ainda não apareceu em público. Este facto deu origem a especulações sobre o seu estado de saúde e o seu paradeiro.

Na sequência dos ataques aéreos israelo-americanos a Teerão no sábado passado, foi inicialmente noticiado que Khamenei tinha sido morto juntamente com o seu pai, o antigo líder revolucionário Ali Khamenei. No entanto, mais tarde veio a saber-se que Mojtaba Khamenei tinha sobrevivido ao ataque. A sua mãe, o seu pai, a sua mulher e possivelmente outros membros da família foram mortos no ataque.

Ataques a navios no Golfo

A situação no Golfo Pérsico continua a deteriorar-se. Desde o início da guerra, os navios mercantes foram atacados várias vezes. Além disso, os Guardas Revolucionários Iranianos iniciaram medidas para bloquear o estrategicamente importante Estreito de Ormuz - uma das rotas mais importantes para o transporte mundial de petróleo.

Um navio alemão foi agora também afetado. O cargueiro "Source Blessing" incendiou-se no Estreito de Ormuz depois de ter sido atingido por um "projétil desconhecido". O facto foi anunciado pela Hapag-Lloyd, empresa de navegação sediada em Hamburgo, na quinta-feira.

O projétil provocou um incêndio a bordo e a tripulação teve de abandonar o navio.