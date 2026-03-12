Pelo menos sete mortos em novos ataques israelitas no Líbano

Os ataques israelitas no Líbano prosseguem, tendo pelo menos sete pessoas morrido e outras 21 ficado feridas na última noite.
Israel lançou uma nova onda de ataques contra o Líbano, na última noite, enquanto o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão, lançou mais mísseis contra Telavive.
Pelo menos sete pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas no ataque israelita na orla marítima do centro de Beirute, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Várias cidades do Líbano foram atingidas nos ataques, mas Beirute foi a que ficou com mais zonas em chamas. Este foi o terceiro ataque contra a capital libanesa, desde o início do conflito com o Irão.
Entretanto, o grupo Hezbollah confirmou que tinha lançado foguetes, mísseis e drones contra cidades e bases militares em Telavive e outros locais, principalmente no norte de Israel.
Líder francês apela à suspensão dos ataques israelitas
Na noite de quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a Israel que suspendesse a ofensiva terrestre no Líbano e contra o Hezbollah, após conversar com o presidente libanês, Joseph Khalil Aoun_._
O Líbano foi arrastado para a guerra no Médio Oriente quando o Hezbollah atacou Israel, em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei, em ataques israelo-americanos.
Em outubro de 2024, Israel invadiu o Líbano como parte de uma escalada no conflito entre Telavive e o Hezbollah. Esta ofensiva resultou na morte de mais de 630 pessoas, de acordo com as autoridades libanesas, enquanto mais de 800.000 pessoas se registaram como deslocadas.