Novo míssil de precisão: o mais recente sistema de armas de Washington contra o Irão

A guerra em curso contra o Irão tem assistido à utilização de um grande número de novas armas, desde caças de última geração a drones de baixo custo.

Uma das mais recentes armas a estrear-se no campo de batalha é o míssil de ataque de precisão (PrSM), que acaba de ver a sua primeira ação quando os EUA o utilizaram para atingir alvos militares iranianos na intervenção israelo-americana em curso no país.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, declarou, após a sua estreia, que o PrSM proporciona às forças armadas americanas "uma capacidade de ataque profundo sem rival."

O PrSM é um sistema de armas superfície-superfície capaz de atingir alvos a uma distância de 60 a 500 quilómetros, muito para além do alcance de qualquer sistema de artilharia ou de mísseis convencionais.

Os mísseis são propulsionados por foguetões, guiados por um sistema de navegação inercial apoiado por GPS.

Podem ser lançados a partir de veículos M142 HIMARS ou M270 MLRS, transportando ogivas de fragmentação explosiva de 91 quilogramas, concebidas para destruir alvos de grandes dimensões ou endurecidos.

Lançador de mísseis incremental

Cada PrSM tem pouco menos de 4 metros de comprimento e 43 centímetros de diâmetro, pesando até 817 quilogramas. Este design mais elegante permite que os lançadores transportem dois mísseis em vez de um, como faziam as gerações anteriores de lançadores.

O PrSM vem em quatro "incrementos", alguns dos quais ainda estão em desenvolvimento.

O "incremento 1" é o sistema padrão atualmente utilizado pelos exércitos dos EUA e da Austrália. O "incremento 2" é um sistema de mísseis anti-navio com um alcance de até 1.000 quilómetros e um míssil mais rápido, que deverá ser entregue em 2028.

O terceiro incremento baseia-se nos incrementos anteriores e especializar-se-á na destruição de fortificações e no lançamento de drones especializados e bombas planadoras.

O quarto incremento visa aumentar o alcance para além dos mil quilómetros, e fala-se mesmo de um quinto incremento com um veículo de lançamento autónomo.

ARQUIVO: Soldados americanos carregam o Sistema de Mísseis Tácticos do Exército (ATACMS) no Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) em Queensland, 26 de julho de 2023 AP Photo

Produzido pela divisão de mísseis e controlo de fogo da Lockheed Martin, o PrSM é descrito como um "míssil de precisão de longo alcance da próxima geração."

O desenvolvimento começou em 2016 em resposta a um pedido do Exército dos EUA como parte de sua iniciativa Long Range Precision Fires, com a primeira entrega feita em agosto de 2023.

A iniciativa tinha como objetivo substituir o envelhecido Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS) por um sistema preparado para o século XXI, oferecendo maiores capacidades, maior precisão e cargas úteis flexíveis.

O PrSM satisfaz estes requisitos, ao mesmo tempo que permite uma menor visibilidade radar, uma manutenção reduzida e uma maior compatibilidade com os sistemas de armas existentes, como o HIMARS e o MLRS.

Até à data, a Austrália aderiu ao programa PrSM e adquiriu vários lançadores em 2024, enquanto o Reino Unido ponderou aderir em 2021.

A proposta da Noruega para adquirir vários lançadores foi recusada pelos EUA em janeiro de 2025.

Porque é que a introdução do PrSM é importante?

A instalação do míssil pelos EUA só se tornou possível em 2019, quando a primeira administração Trump suspendeu a participação dos EUA no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF) com a Rússia.

A decisão de abandonar o acordo, que visava impedir que ambos os países proliferassem mísseis de longo alcance, foi em resposta a violações russas anteriores.

ARQUIVO: Um sistema de foguetes de lançamento múltiplo (MLRS) M270 é montado na fábrica de armamento da Lockheed Martin, em Camden, AK, a 14 de março de 2024 AP Photo

"Não podemos continuar a ser limitados pelo tratado enquanto a Rússia o viola descaradamente", afirmou na altura o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo.

O acordo impôs um limite de 500 quilómetros de alcance para os mísseis lançados de terra, num esforço para eliminar os mísseis com maior alcance e capacidade nuclear.

Embora o PrSM não possa transportar ogivas nucleares, ao desenvolver em escala um sistema de mísseis capaz de ataques de médio e longo alcance, os EUA podem estar a abrir um precedente perigoso.