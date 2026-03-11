Navio-tanque de propriedade grega atingido no estreito de Ormuz

Um dos três navios que foram atingidos nas últimas horas no estreito de Ormuz é de propriedade grega.

Trata-se do “Star Gwyneth” que pertence à companhia marítima “Star Bulk” do armador Petros Pappas. Com 228 metros de comprimento e capacidade para 83 000 toneladas, o navio foi construído há 20 anos (em 2006), de acordo com os dados da marinetraffic, e navega sob a bandeira das Ilhas Marshall.

De acordo com as informações divulgadas até ao momento, o navio de transporte de carga seca a granel (bulk carrier) de propriedade grega foi atingido às 02:05, hora local, por um projétil de origem desconhecida, a cerca de 50 milhas náuticas a noroeste do Dubai.

Os primeiros relatos das autoridades britânicas não fazem referência a feridos nem a poluição ambiental.

As informações que chegam à sala de operações da Marinha Mercante em Atenas indicam que a tripulação está em segurança. Além disso, não há confirmação das informações de que o navio ancorado no Golfo Pérsico tenha adernado após o ataque.

Este é o terceiro navio mercante a ser atingido em poucas horas na região do Estreito de Ormuz.

Três desaparecidos no Mayuree Naree

Anteriormente, um cargueiro com bandeira tailandesa foi atacado a 11 milhas náuticas a norte de Omã. Tratava-se do Mayuree Naree, da Precious Shipping. O ataque provocou um incêndio na sala das máquinas, o qual foi rapidamente extinto.

Não foi detetada qualquer poluição ambiental, no entanto, três membros da tripulação, que se crê estarem na casa das máquinas, continuam desaparecidos, segundo o Ministério dos Transportes tailandês. Dezenas de outras pessoas abandonaram o navio em botes salva-vidas e foram resgatadas pela Marinha de Omã.

Este incidente ocorreu após um ataque ao navio porta-contentores de bandeira japonesa One Majesty, a cerca de 25 milhas náuticas a noroeste de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos. Relativamente a este ataque específico, foi comunicado que a tripulação está a salvo e que o navio se dirige para um ancoradouro seguro.

16 caça-minas iranianos foram neutralizados

Antes disto, as forças armadas norte-americanas tinham anunciado que tinham "neutralizado" 16 navios iranianos de colocação de minas na região, após o presidente Trump ter avisado o Irão para "não colocar minas".

Concretamente, as forças armadas norte-americanas anunciaram, poucos minutos antes da meia-noite (hora grega e cipriota), que na terça-feira destruíram 16 navios iranianos capazes de transportar e colocar minas "perto do Estreito de Ormuz", depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado a República Islâmica de sofrer "consequências militares" caso decidisse minar a importante rota de transporte marítimo de petróleo e gás.

"As forças (armadas) norte-americanas eliminaram vários navios de guerra iranianos no dia 10 de março, incluindo 16 navios que colocavam minas perto do Estreito de Ormuz", disse o comando conjunto do US Joint Forces Command responsável pela região do Médio Oriente (CENTCOM, "Comando Central") via X.

fragata Hydra protege os navios no Mar Vermelho

Ao mesmo tempo, no âmbito da Operação Escudos da União Europeia, a fragata grega Hydra está a proteger os navios mercantes que viajam no Mar Vermelho, como anunciado no X (antigo Twitter).