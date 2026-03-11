Caso Epstein: Ministério Público polaco investiga possível tráfico de seres humanos

A decisão de iniciar a investigação foi tomada pelo Ministério Público da Polónia após uma análise do material divulgado nos Estados Unidos. Trata-se de uma enorme coleção de documentos, que ascende a milhões de páginas, que contém informações sobre as atividades de Jeffrey Epstein e os seus contactos com pessoas de diferentes partes do mundo.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Investigadores polacos estão atualmente a investigar se, entre 2009 e 2019, terão sido recrutadas mulheres no país, que depois foram levadas para o estrangeiro para fins sexuais.

A fim de esclarecer minuciosamente todas as circunstâncias do caso, foi criada uma equipa de investigação especial no âmbito das estruturas do Ministério Público do país. A sua principal tarefa consiste em analisarpormenorizadamente o material disponível e verificar se podem ter sido cometidos crimes de tráfico de seres humanos.

O tráfico de seres humanos é um dos crimes mais graves previstos no direito penal polaco. A participação neste tipo de crime é punível com uma pena de prisão até 20 anos. Isto significa que, se a investigação confirmar a participação de indivíduos específicos em atividades ilegais, estes podem enfrentar consequências legais muito graves.

Os membros da equipa estão a analisar documentos publicados nos Estados Unidos, a verificar notícias dos meios de comunicação social e a verificar possíveis ligações de pessoas que operam na Polónia.

Os investigadores estão também a tentar determinar se pessoas de nacionalidade polaca poderiam estar entre as potenciais vítimas.

Apelo a quem possa ter informações

O Ministério Público está também a apelar às pessoas que possam ter sido vítimas desta prática ou que tenham informações que possam ajudar no caso, para que se apresentem aos investigadores. As informações fornecidas podem ser de grande importância para reconstituir o curso dos acontecimentos e identificar os responsáveis por eventuais crimes.

Nas investigações sobre o tráfico de seres humanos, os testemunhos das vítimas são frequentemente um dos elementos de prova mais importantes e podem ser cruciais para acusar as pessoas envolvidas nesta prática ilegal.

Cooperação internacional dos investigadores

Devido à natureza internacional do caso, o Ministério Público polaco tenciona cooperar com os serviços de aplicação da lei de outros países. Um dos instrumentos utilizados para o efeito será a Ordem de Investigação Europeia, que permite o intercâmbio de informações e provas entre os países da União Europeia.

Graças a este instrumento, os investigadores poderão, entre outras coisas, obter documentos localizados no estrangeiro, entrevistar testemunhas residentes noutros países e obter provas relevantes no âmbito dos seus processos. A análise inclui também material previamente recolhido pelas autoridades policiais dos EUA.

Dados polacos no caso Epstein

Nomes polacos também aparecem em documentos relacionados com Jeffrey Epstein, incluindo o do antigo tenista Wojciech Fibak, que trocou correspondência com Epstein. O simples facto de aparecer um nome não implica o envolvimento num crime sendo que, em muitos casos, tratava-se apenas de contactos comerciais ou sociais.

As análises efetuadas até agora não revelaram um envolvimento generalizado da elite polaca no processo.

No entanto, os investigadores continuam a analisar todas as pistas disponíveis, incluindo a possibilidade de recrutar mulheres na Polónia, que poderiam depois ser transportadas para o estrangeiro para serem exploradas sexualmente. Embora as pistas polacas pareçam limitadas, a sua investigação exaustiva é importante para se ter uma ideia completa da rede internacional de Epstein.