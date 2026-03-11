Não é um reator nuclear, mas é mais perigoso. Poderá a ilha de Kharg estar na lista de alvos dos EUA e Israel?

Durante o fim de semana, Donald Trump disse que tenciona alargar o âmbito da guerra para incluir alvos para além das instalações militares e nucleares, indicando que "novas áreas e grupos de pessoas" poderiam ser visados.
Depois de Israel ter atacado, na semana passada, instalações petrolíferas em Teerão e na região de Alborz, no norte do país, voltaram a surgir questões sobre o destino da ilha iraniana de Kharg. A ilha é a principal artéria petrolífera da República Islâmica, através da qual passam mais de 90% das exportações de petróleo do Irão, a maioria das quais destinadas à China.
Esta massa de terra flutuante no Golfo surgiu como um alvo potencial para os EUA e Israel à medida que a escalada do conflito prossegue. Especula-se que poderá ser a "surpresa" da guerra que os dois aliados têm em mente para pôr fim ao conflito.
O que se sabe sobre esta ilha e o que significa para a economia iraniana e para o mundo a possibilidade de ser atacada?
Um ponto sensível e fácil de atingir
Há muito que a ilha de Kharg é considerada um dos ativos estratégicos mais vulneráveis do Irão. Apesar das repetidas especulações de que poderia tornar-se um alvo militar a qualquer momento, até agora tem sido poupada nos ataques. À primeira vista, tocá-la seria um duro golpe para o regime iraniano, com o potencial de terminar com a guerra da forma que tanto Donald Trump e Benjamin Netanyahu gostariam.
Richard Nepo, negociador dos EUA com o Irão durante o mandato do antigo presidente Barack Obama, não exagerou quando disse que "a economia colapsaria sem ela".
Qualquer ação militar para destruir ou assumir o controlo das infraestruturas da ilha seria um choque para Teerão, mas também poderia expandir a guerra, abalar ainda mais os mercados energéticos e enfraquecer qualquer futuro governo iraniano.
Uma vez que a maior parte da costa iraniana é demasiado rasa para receber os maiores petroleiros do mundo, a ilha, que tem apenas seis quilómetros de comprimento, situada a cerca de 25 quilómetros da costa iraniana, perto da província de Bushehr, surge como um alvo fácil.
As suas instalações estão muito expostas, com dezenas de tanques de armazenamento concentrados no sul, juntamente com longos cais de águas profundas para o carregamento de superpetroleiros, habitações para trabalhadores e uma pequena pista de aterragem que a liga ao continente.
Uma reportagem da Axios, de 7 de março, revelou que a administração norte-americana discutiu novos planos para o Irão, incluindo operações de comando para proteger as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica e a possível apreensão da ilha, que tem uma capacidade de carga de cerca de 7 milhões de barris por dia. Este cenário, não seria apenas um pesadelo para o Irão, mas também uma grande dor de cabeça para a para a China.
História da ilha
Com o boom da extração de petróleo no Irão durante o século XX, a ilha de Kharg transformou-se, nos anos 60, num importante terminal de exportação de petróleo bruto e numa instalação de carregamento vital. Na década de 1970, a sua importância aumentou ainda mais quando começou a receber superpetroleiros, tornando-se a principal porta de entrada de petróleo do Irão para o mundo.
Durante a guerra Irão-Iraque (1980-1988), as forças iraquianas atacaram a ilha várias vezes, causando danos temporários no terminal petrolífero. Mas Teerão adaptou-se rapidamente às novas circunstâncias, transferindo os seus carregamentos durante as pausas para instalações mais pequenas nas ilhas de Lavan e Siri.
Esta mesma resiliência permitiu que a ilha recuperasse o seu papel central após o fim da guerra e até o expandisse de uma forma sem precedentes.
Em 2022-2025, o terminal tinha capacidade para carregar 10 superpetroleiros em simultâneo e as suas atividades expandiram-se para incluir o transporte de adubos sulfurados, gás liquefeito e outros produtos petrolíferos.
Acredita-se que a maioria destas exportações seja destinada à China, o maior parceiro comercial do Irão apesar das sanções. Só em 2024, as exportações de energia do Irão ascenderam a cerca de 78 mil milhões de dólares.
Ameaça em todo o mundo
Durante o fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que iria alargar o âmbito da guerra para além dos alvos militares e nucleares, indicando que poderiam ser visadas "novas regiões e grupos de pessoas". Mas a Casa Branca recusou-se a comentar a sua estratégia específica para a ilha.
O líder da oposição israelita, Yair Lapid, apelou a que a ilha fosse visada, escrevendo na plataforma X que "Israel deve destruir todos os campos de petróleo e a indústria energética do Irão na ilha de Kharg. Isto levará ao colapso da economia iraniana e à queda do regime".
Os analistas acreditam que a ilha pode ser destruída de várias maneiras, incluindo a destruição de equipamentos de carregamento de navios, como bombas e tubos, atingindo tanques de armazenamento, ou mesmo cortando os oleodutos submarinos que transportam petróleo para a ilha.
A República Islâmica avisou que o ataque ao seu setor petrolífero poderia levar a uma retaliação contra instalações de energia nos Estados do Golfo. O IRGC afirmou que dispõe de informações e de capacidade operacional para atacar essas instalações se os ataques às infraestruturas iranianas continuarem. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, sublinhou igualmente que a continuação dos ataques contra as infra-estruturas iranianas será acompanhada de uma resposta contra as instalações energéticas dos adversários.
Até ao momento, as forças norte-americanas e israelitas dividiram o ataque geograficamente, com os aviões israelitas a visarem a parte ocidental e central do Irão, enquanto as forças norte-americanas são responsáveis pelo flanco sul e pelas águas territoriais da República Islâmica, que incluem a ilha de Kharg.
Porque é que Washington e Telavive ainda não lhe tocaram?
Embora possa ser uma "presa premiada" nesta guerra, os analistas alertam para o facto de que atingi-la poderia levar a um aumento acentuado dos preços do petróleo a nível mundial.
O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), em Washington, calculou que atingir ou perturbar a ilha poderia fazer subir os preços de 10 dólares para cerca de 100 dólares por barril, o que representaria uma crise sem precedentes.
Eckel Doran, membro sénior do Hudson Institute e antigo funcionário dos EUA, afirmou que Washington há muito que traçou uma linha vermelha em torno da ilha de Kharg, que também foi evitada durante a guerra de 12 dias entre Israel e o Irão no ano passado.
"A administração não quer destruir os alicerces económicos do Irão depois da guerra", afirmou, referindo que a Casa Branca não quer assistir a uma nova subida dos preços do petróleo.
O presidente dos EUA enfrenta atualmente pressões internas devido ao aumento dos preços dos combustíveis antes das eleições intercalares, e qualquer perturbação importante das exportações de petróleo do Irão poderia levar a uma maior perturbação dos mercados mundiais.
Assim, a ilha de Kharg continua a ser uma carta de pressão nas mãos de Washington e Telavive, e uma armadilha económica que pode virar-se contra todos.
Entre cálculos de lucros e perdas, receios de um colapso da economia iraniana, por um lado, e a subida dos preços mundiais do petróleo, por outro, a decisão de atingir ou poupar a ilha parece ser um delicado jogo de equilíbrio. Irá Kharg permanecer a salvo dos mísseis para proteger os mercados, ou tornar-se-á a faísca que redesenha o mapa energético mundial?