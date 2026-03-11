Não é um reator nuclear, mas é mais perigoso. Poderá a ilha de Kharg estar na lista de alvos dos EUA e Israel?

Depois de Israel ter atacado, na semana passada, instalações petrolíferas em Teerão e na região de Alborz, no norte do país, voltaram a surgir questões sobre o destino da ilha iraniana de Kharg. A ilha é a principal artéria petrolífera da República Islâmica, através da qual passam mais de 90% das exportações de petróleo do Irão, a maioria das quais destinadas à China.

Esta massa de terra flutuante no Golfo surgiu como um alvo potencial para os EUA e Israel à medida que a escalada do conflito prossegue. Especula-se que poderá ser a "surpresa" da guerra que os dois aliados têm em mente para pôr fim ao conflito.

O que se sabe sobre esta ilha e o que significa para a economia iraniana e para o mundo a possibilidade de ser atacada?

Um ponto sensível e fácil de atingir

Há muito que a ilha de Kharg é considerada um dos ativos estratégicos mais vulneráveis do Irão. Apesar das repetidas especulações de que poderia tornar-se um alvo militar a qualquer momento, até agora tem sido poupada nos ataques. À primeira vista, tocá-la seria um duro golpe para o regime iraniano, com o potencial de terminar com a guerra da forma que tanto Donald Trump e Benjamin Netanyahu gostariam.

Richard Nepo, negociador dos EUA com o Irão durante o mandato do antigo presidente Barack Obama, não exagerou quando disse que "a economia colapsaria sem ela".

Qualquer ação militar para destruir ou assumir o controlo das infraestruturas da ilha seria um choque para Teerão, mas também poderia expandir a guerra, abalar ainda mais os mercados energéticos e enfraquecer qualquer futuro governo iraniano.

Uma vez que a maior parte da costa iraniana é demasiado rasa para receber os maiores petroleiros do mundo, a ilha, que tem apenas seis quilómetros de comprimento, situada a cerca de 25 quilómetros da costa iraniana, perto da província de Bushehr, surge como um alvo fácil.

Mossad de Israel via X: Relatos de discussões para assumir o controlo da ilha de Kharg

As suas instalações estão muito expostas, com dezenas de tanques de armazenamento concentrados no sul, juntamente com longos cais de águas profundas para o carregamento de superpetroleiros, habitações para trabalhadores e uma pequena pista de aterragem que a liga ao continente.

Uma reportagem da Axios, de 7 de março, revelou que a administração norte-americana discutiu novos planos para o Irão, incluindo operações de comando para proteger as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica e a possível apreensão da ilha, que tem uma capacidade de carga de cerca de 7 milhões de barris por dia. Este cenário, não seria apenas um pesadelo para o Irão, mas também uma grande dor de cabeça para a para a China.

História da ilha

Com o boom da extração de petróleo no Irão durante o século XX, a ilha de Kharg transformou-se, nos anos 60, num importante terminal de exportação de petróleo bruto e numa instalação de carregamento vital. Na década de 1970, a sua importância aumentou ainda mais quando começou a receber superpetroleiros, tornando-se a principal porta de entrada de petróleo do Irão para o mundo.

Durante a guerra Irão-Iraque (1980-1988), as forças iraquianas atacaram a ilha várias vezes, causando danos temporários no terminal petrolífero. Mas Teerão adaptou-se rapidamente às novas circunstâncias, transferindo os seus carregamentos durante as pausas para instalações mais pequenas nas ilhas de Lavan e Siri.

Esta mesma resiliência permitiu que a ilha recuperasse o seu papel central após o fim da guerra e até o expandisse de uma forma sem precedentes.

Em 2022-2025, o terminal tinha capacidade para carregar 10 superpetroleiros em simultâneo e as suas atividades expandiram-se para incluir o transporte de adubos sulfurados, gás liquefeito e outros produtos petrolíferos.

Acredita-se que a maioria destas exportações seja destinada à China, o maior parceiro comercial do Irão apesar das sanções. Só em 2024, as exportações de energia do Irão ascenderam a cerca de 78 mil milhões de dólares.

Ameaça em todo o mundo

Durante o fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que iria alargar o âmbito da guerra para além dos alvos militares e nucleares, indicando que poderiam ser visadas "novas regiões e grupos de pessoas". Mas a Casa Branca recusou-se a comentar a sua estratégia específica para a ilha.

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, apelou a que a ilha fosse visada, escrevendo na plataforma X que "Israel deve destruir todos os campos de petróleo e a indústria energética do Irão na ilha de Kharg. Isto levará ao colapso da economia iraniana e à queda do regime".

Os analistas acreditam que a ilha pode ser destruída de várias maneiras, incluindo a destruição de equipamentos de carregamento de navios, como bombas e tubos, atingindo tanques de armazenamento, ou mesmo cortando os oleodutos submarinos que transportam petróleo para a ilha.

29 de dezembro de 2025 - O Presidente Trump responde a uma pergunta da imprensa em Mar-a-Lago durante uma conferência de imprensa com Netanyahu, Florida. AP Photo

A República Islâmica avisou que o ataque ao seu setor petrolífero poderia levar a uma retaliação contra instalações de energia nos Estados do Golfo. O IRGC afirmou que dispõe de informações e de capacidade operacional para atacar essas instalações se os ataques às infraestruturas iranianas continuarem. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, sublinhou igualmente que a continuação dos ataques contra as infra-estruturas iranianas será acompanhada de uma resposta contra as instalações energéticas dos adversários.

Até ao momento, as forças norte-americanas e israelitas dividiram o ataque geograficamente, com os aviões israelitas a visarem a parte ocidental e central do Irão, enquanto as forças norte-americanas são responsáveis pelo flanco sul e pelas águas territoriais da República Islâmica, que incluem a ilha de Kharg.

Porque é que Washington e Telavive ainda não lhe tocaram?

Embora possa ser uma "presa premiada" nesta guerra, os analistas alertam para o facto de que atingi-la poderia levar a um aumento acentuado dos preços do petróleo a nível mundial.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), em Washington, calculou que atingir ou perturbar a ilha poderia fazer subir os preços de 10 dólares para cerca de 100 dólares por barril, o que representaria uma crise sem precedentes.

Eckel Doran, membro sénior do Hudson Institute e antigo funcionário dos EUA, afirmou que Washington há muito que traçou uma linha vermelha em torno da ilha de Kharg, que também foi evitada durante a guerra de 12 dias entre Israel e o Irão no ano passado.

"A administração não quer destruir os alicerces económicos do Irão depois da guerra", afirmou, referindo que a Casa Branca não quer assistir a uma nova subida dos preços do petróleo.

O presidente dos EUA enfrenta atualmente pressões internas devido ao aumento dos preços dos combustíveis antes das eleições intercalares, e qualquer perturbação importante das exportações de petróleo do Irão poderia levar a uma maior perturbação dos mercados mundiais.

Assim, a ilha de Kharg continua a ser uma carta de pressão nas mãos de Washington e Telavive, e uma armadilha económica que pode virar-se contra todos.

Entre cálculos de lucros e perdas, receios de um colapso da economia iraniana, por um lado, e a subida dos preços mundiais do petróleo, por outro, a decisão de atingir ou poupar a ilha parece ser um delicado jogo de equilíbrio. Irá Kharg permanecer a salvo dos mísseis para proteger os mercados, ou tornar-se-á a faísca que redesenha o mapa energético mundial?