O que se sabe da saúde de Mojtaba Khamenei?

Após os primeiros ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão, mesmo alguns meios de comunicação informavam que Mojtaba tinha sido morto juntamente com o pai. Mas com o passar dos dias, ficou claro que embora a mãe, o pai, a mulher e a filha de Mojtaba tivessem sido mortos, ele sobreviveu aos ataques.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Foi então que se intensificaram as especulações sobre os esforços para o apresentar como novo líder do Irão. Num processo de cujos detalhes ninguém tem ainda conhecimento, a Assembleia de Peritos em Liderança decidiu nomear o segundo filho de Ali Khamenei como novo líder do país.

Desde então, o novo líder ainda não apareceu na comunicação social, não foi divulgada uma foto dele, e nem mesmo um texto escrito que o citasse no Irão foi obtido.

A persistência desta ausência suscitou dúvidas sobre o seu estado de saúde, bem como sobre o seu paradeiro.

Relatos de feridos no ataque

Alguns relatos sugerem que Mojtaba Khamenei foi ferido no mesmo ataque que matou o seu pai.

O jornal The Guardian citou Ali Reza Salarian, o embaixador do Irão em Chipre, como tendo dito ter ficado ferido no ataque. Numa conversa conduzida na embaixada do Irão em Nicósia, capital cipriota, o diplomata iraniano afirmou: “Ouvi dizer que tem lesões nas pernas, mãos e braços. Acho que está no hospital porque está ferido”, afirmou.

O diplomata confirmou a versão de que Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo ataque que matou o pai e vários membros da sua família.

Isto enquanto Youssef Pedeshekian, filho e conselheiro do presidente iraniano Masoud Pezehedakian, disse no seu canal no Telegram ter recebido informações por parte de pessoas que procuraram a ajuda de Mojtaba Khamenei. Essas pessoas, referiu, descobriram que ele está saudável e num lugar seguro.

Diferentes narrativas sobre as lesões

Outros meios de comunicação, entretanto, publicaram reportagens com diferentes pormenores. A CNN citou uma fonte com conhecimento do estado de Mojtaba, segundo a qual o segundo filho do antigo líder supremo iraniano tinha partido uma perna e sofrido ferimentos relativamente limitados. Entre os sinais dos ferimentos estavam hematomas ao redor do olho esquerdo e algumas lacerações superficiais no rosto, disse a fonte.

Mais cedo, algumas fontes israelitas disseram que ele foi alvo do ataque mas sobreviveu. O Canal 12 de Israel também tinha noticiado na semana passada que Mojtaba Khamenei estava ferido mas sobreviveu.

A televisão estatal iraniana também tinha mencionado brevemente as lesões depois de anunciar que ele fora escolhido para liderar o país, mas não ofereceu mais explicações sobre a sua condição física ou onde estava a ser tratado.

Ausência total da cena pública

Apesar de ter sido eleito oficialmente como líder da República Islâmica do Irão, Mojtaba Khamenei não apareceu até agora em público.

Não compareceu, por exemplo, aos funerais dos principais comandantes militares mortos nos primeiros dias da ofensiva EUA-Israel. Também não foram divulgadas mensagens oficiais, discursos ou mesmo novas fotografias desde o anúncio da sua liderança.

A mesma questão suscitou dúvidas sobre a sua capacidade de governar o país numa situação de guerra.

Porque é Mojtaba não faz um discurso?

Numa conversa com o The Guardian em resposta a uma pergunta sobre a ausência do novo líder, Ali Reza Salarian, embaixador do Irão em Chipre, disse que Mojtaba Khamenei não é alguém que esteja interessado em falar em público.

“Não acho que esteja confortável em proferir discursos em qualquer circunstância”, disse na entrevista.

No Irão, o líder normalmente desempenha um papel importante na condução da política e da propaganda do sistema através de discursos e mensagens públicas.

O embaixador do Irão em Chipre também afirmou que Ali Khamenei não estava interessado em ter o filho como sucessor.

Como eleger Mojtaba Khamenei como Líder

Segundo Salarian, clérigos seniores pediram a Mojtaba Khamenei para aceitar a responsabilidade de liderança depois da morte do anterior líder da República Islâmica.

“Clérigos de alto escalão perguntaram-lhe, mas o falecido líder tinha dito não, porque não queria formar um militar de fumo. Depois do ataque, os clérigos disseram-lhe que era o seu dever e devia aceitá-lo”, afirmou.

A narrativa surge no meio de relatos de que, nos últimos dias, um grupo de membros da Assembleia de Peritos disse aos meios de comunicação estatais que Ali Khamenei não tinha feito recomendações ou sugestões para nomear alguém como o novo líder.

Related Filho de Ali Khamenei é o novo Líder Supremo do Irão

Mas o meio de comunicação britânico Amaaj Media tinha noticiado há dias, num relatório citando fontes dentro do Irão, que Ali Khamenei tinha estabelecido no seu testamento uma condição para uma nova liderança que Mojtaba não tinha. Essa frase, segundo a comunicação social, era que o novo líder devia ter um histórico de gestão num posto alto no país e de ter os votos do povo nas eleições.

No seguimento dos esforços de Hussein Taieb, ex-chefe da agência de inteligência da Guarda Revolucionária, a influente Assembleia de Peritos escolheu Mojtaba Khamenei como líder supremo. Isto enquanto se diz que personalidades como Ali Larijani e Ali Asghar Hijazi se opuseram à nomeação.

Ambiguidades que subsistem

Apesar destas explicações, ainda não foi divulgada informação detalhada sobre o seu paradeiro, condição médica e mesmo a capacidade de Mojtaba Khamenei para desempenhar funções de liderança.

Alguns analistas acreditam que ainda possa estar sob cuidados médicos. Outros sugerem que está num local não revelado por razões de segurança.

Numa altura em que o Irão continua enredado em tensões militares com Israel e os EUA, a completa ausência do novo líder da República Islâmica na arena pública tornou-se um dos principais temas de discussão nos média e nas redes sociais.

Até que uma nova foto ou uma mensagem direta dele seja divulgada, as especulações sobre a verdadeira condição de Mojtaba Khamenei provavelmente continuarão.