Investigador sobre o islamismo: "As ameaças aos judeus na Europa estão a aumentar"

Na segunda-feira registou-se uma explosão súbita no exterior da sinagoga de Liège, na Bélgica. Este é um edifício histórico do século XIX, que também é utilizado como museu para a comunidade judaica. A polícia está a investigar as suspeitas de terrorismo.

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Um presumível contrabandista de armas do Hamas foi detido, na terça-feira, em Chipre, com as armas a serem utilizadas em atentados. "A operação serviu para preparar ataques mortais do Hamas contra instituições israelitas ou judaicas na Alemanha e na Europa", declarou o ministério Público.

A 7 de outubro de 2023, a organização terrorista Hamas levou a cabo um ataque contra Israel. Seguiu-se um ataque dos EUA e de Israel ao Irão, a 28 de fevereiro de 2026. Será que o agravamento do conflito no Médio Oriente representa uma ameaça terrorista ainda maior para os judeus?

"O que é claro é que as ameaças aos judeus e israelitas na Europa aumentaram nos últimos dois anos e meio e continuam a aumentar", afirma Lorenzo Vidino, diretor do programa de extremismo da Universidade George Washington, à Euronews.

O especialista em terrorismo Hans-Jakob Schindler alerta mesmopara uma nova vaga de radicalização, na sequência do conflito no Médio Oriente: "Tanto online como offline, existe atualmente uma nova radicalização de todo o espetro islamista orientado para a violência".

Após a explosão no exterior da sinagoga de Liège, na Bélgica, o primeiro-ministro Bart De Wever fala de um ato antissemita. AP Photo

Cada vez mais ataques contra instituições judaicas na Europa

De facto, nos últimos dois anos e meio, tem havido cada vez mais tentativas e ataques consumados contra instituições judaicas e israelitas, sobretudo na Alemanha.

Só em maio de 2024, foram conhecidos oito ataques ou tentativas de ataques, incluindo contra sinagogas e embaixadas. Em maio de 2024, a polícia alemã desmantelou um plano do Hamas contra a embaixada israelita em Berlim. Em setembro do mesmo ano, um suspeito islamista disparou contra um consulado geral israelita em Munique.

Estes atos estão também a aumentar de forma alarmante noutros países europeus. Desde outubro de 2023, registaram-se 92 incidentes perto de sinagogas e escolas judaicas em França (bombas incendiárias, ameaças), segundo o relatório de uma agência do ministério do Interior francês. Os incidentes antissemitas também estão a aumentar globalmente. Em janeiro de 2024, foi anunciado que o número de atos antissemitas em França tinha quadruplicado em 2023.

Duas pessoas foram mortas no exterior de uma sinagoga, no norte da cidade inglesa de Manchester, no outono de 2025. AP Photo

Os atos de terrorismo contra judeus estão também a aumentar no Reino Unido. A 2 de outubro de 2025 (Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico), houve um ataque terrorista contra a sinagoga Heaton, em Manchester. Morreram duas pessoas. Tem-se registado um aumento significativo tanto do número de incidentes como da gravidade dos ataques contra instituições judaicas no Reino Unido. De acordo com o Community Security Trust (CST), registou-se um total de 562 incidentes que envolviam sinagogas, entre 2023 e 2025.

Ataque no exterior de uma sinagoga em Manchester, em 2025, que provocou a morte de duas pessoas. AP Photo

Recentemente, atingiu mesmo o Azerbaijão, que se situa na fronteira entre a Europa e a Ásia. De acordo com as autoridades, foram desmantelados vários planos de atentado com suspeitas de ligações ao Irão. Segundo os investigadores, foram planeados atentados com o explosivo C-4, entre outros, contra instituições judaicas.

O conflito no Irão poderá dar origem a uma nova e mais forte vaga de atentados contra instituições judaicas?

O investigador ítalo-americano do islamismo Lorenzo Vidino explica que os autores de todos os atentados dos últimos anos pertencem frequentemente a grupos ou ideologias diferentes: "Essencialmente, estamos a falar de um ambiente de ameaça muito complexo e heterogéneo".

Alguns atos são cometidos por indivíduos isolados que não pertencem a um grupo, mas que têm opiniões extremamente anti-israelitas e anti-judaicas. As origens destes perpetradores são diversas: muçulmanos - sunitas e xiitas, religiosos e seculares -, bem como não muçulmanos - tanto da esquerda como da direita do espetro político".

Lorenzo Vidino, investigador sobre o islamismo CIDOB international affairs research centre

Outra parte dos ataques foi organizada: "1. alguns foram coordenados por grupos jihadistas; 2. alguns foram coordenados pelo Irão, quer com os seus próprios agentes, quer com uma vasta rede de representantes (muitas vezes membros do submundo local); 3. alguns foram coordenados pela Rússia", afirma o especialista em terrorismo.

Especialista em terrorismo alerta para nova radicalização

Em entrevista à Euronews, Hans Jakob Schindler, diretor senior do Counter Extremism Project (CEP), alerta para uma nova radicalização, na sequência do conflito no Irão: "Infelizmente, é possível constatar que a potencial ameaça representada por indivíduos não pode ser limitada ao espetro islamista xiita orientado para a violência".

Pelo contrário: "Tanto online como offline assiste-se, atualmente, a uma nova radicalização de todo o espetro islamista violento".

Segundo Schindler, o mais perigoso é que, como o regime iraniano não apoia apenas grupos terroristas xiitas (Hezbollah, Houthis), mas também o Hamas, há efeitos de solidariedade no meio islâmico em geral.

Hans-Jakob Schindler, especialista em terrorismo WDR/ARD Aktuelle Stunde 22.12.2024

Os alvos judeus, israelitas e americanos, em particular, estão atualmente em risco.

"Um controlo mais eficaz das redes relevantes nos meios de comunicação social e nos serviços de mensagens é mais importante do que nunca na situação atual", afirma o especialista em terrorismo, que acrescenta que "É nas redes sociais e nos serviços de mensagens que se dá a radicalização dos indivíduos e a coordenação dos atentados".

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Rebecca Schönenbach, consultora antiterrorista, também observa outros alvos vulneráveis: "O perigo é agora maior devido à guerra com o Irão porque o regime sempre atacou alvos israelitas e judeus, e agora podem ser acrescentados outros alvos, sauditas e dos Emirados.

O regime dos mulás iranianos "construiu uma rede muito bem organizada", explicou Schönenbach: "Têm os seus próprios agentes que estão frequentemente ligados à embaixada. Também têm agentes independentes que foram treinados pelos Guardas da Revolução. Depois aperfeiçoaram um sistema em que encomendam assassínios ao serviço. Isto funciona através do crime organizado e de pequenos criminosos".

Explusão no Irão AP Photo

Schönenbach: "Os criminosos individuais são os mais perigosos para os indivíduos, já os agentes do crime organizado são os mais perigosos para as instituições. O nível de perigo permanecerá elevado enquanto a guerra do Irão e o regime existirem. Os investigadores precisam de ter mais poderes, e os políticos têm de abordar e condenar os ataques com muito mais rigor e regularidade.