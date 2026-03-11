Vídeo. Suíça: flores em homenagem às vítimas de incêndio mortal em autocarro no oeste do país

Habitantes da localidade suíça de Kerzers, no oeste do país, reuniram-se para prestar homenagem após o incêndio de um autocarro que fez seis mortos.
Flores e mensagens de condolências foram deixadas junto ao local onde deflagrou o fogo num autocarro que circulava pela rua principal da localidade.
O Ministério Público indicou que o incêndio pode ter sido provocado por um homem que se regou com uma substância inflamável e ateou fogo ao próprio corpo.
As autoridades afirmaram que, para já, não há qualquer indicação de que o incidente esteja ligado ao terrorismo.
Os investigadores continuam a analisar as circunstâncias do incêndio, que também deixou vários passageiros feridos e abalou a pequena comunidade.