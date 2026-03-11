Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Serviços de emergência acorrem ao esqueleto carbonizado de um autocarro após um incêndio em Kerzers, Suíça, terça-feira, 10 de março de 2026
No Comment

Vídeo. Suíça: flores em homenagem às vítimas de incêndio mortal em autocarro no oeste do país

Últimas notícias:

Habitantes de Kerzers, na Suíça, deixaram flores e mensagens de condolências após um incêndio num autocarro matar seis pessoas, num caso que as autoridades admitem ter sido provocado por um homem que se imolou pelo fogo

Habitantes da localidade suíça de Kerzers, no oeste do país, reuniram-se para prestar homenagem após o incêndio de um autocarro que fez seis mortos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Flores e mensagens de condolências foram deixadas junto ao local onde deflagrou o fogo num autocarro que circulava pela rua principal da localidade.

O Ministério Público indicou que o incêndio pode ter sido provocado por um homem que se regou com uma substância inflamável e ateou fogo ao próprio corpo.

As autoridades afirmaram que, para já, não há qualquer indicação de que o incidente esteja ligado ao terrorismo.

Os investigadores continuam a analisar as circunstâncias do incêndio, que também deixou vários passageiros feridos e abalou a pequena comunidade.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE