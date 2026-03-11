Intenções de Von der Leyen reacendem debate sobre nuclear na Alemanha

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pronunciou-se claramente a favor da energia nuclear na Cimeira Internacional da Energia Nuclear em Paris. A energia nuclear pode assegurar o fornecimento de eletricidade à população e à indústria a preços acessíveis e sem impacto no clima. Em retrospetiva, descreveu o abandono da energia nuclear como um "erro estratégico".

Enquanto ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais, Ursula von der Leyen (CSU) desempenhou um papel fundamental no abandono da energia nuclear na Alemanha, durante o mandato da antiga chanceler Angela Merkel (CDU). Esta última ainda não se pronunciou sobre a atual crise dos preços da energia. Após a catástrofe nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, a então coligação decidiu acelerar rapidamente o abandono progressivo da energia nuclear anteriormente planeado. Os últimos reatores ainda em funcionamento na Alemanha foram encerrados em 2023. Questionado pela Euronews, o gabinete da antiga Chanceler Merkel não respondeu.

Wolfgang Bosbach, deputado da CDU na altura, descreveu a decisão de acabar com a energia nuclear alemã como um "erro". Na altura, as preocupações e as perguntas críticas do grupo parlamentar foram consideradas "mais ou menos infundadas". "Mas é um conto de fadas pensar que Angela Merkel teria feito aprovar o abandono progressivo da energia nuclear sozinha, como um golpe de Estado. Claro que ela era a favor da saída, mas também o eram todos os ministros presidentes da CDU/CSU", disse Bosbach à Euronews. "O grupo parlamentar seguiu-a no final, como sempre. É interessante como Ursula von der Leyen aproveitou a política da altura com palavras tão insignificantes".

Os elevados preços da eletricidade são um fardo para a Alemanha

Após o abandono da energia nuclear, a Alemanha passou a abastecer-se em grande parte da sua energia na Rússia. Com o início da guerra na Ucrânia, estes fornecimentos foram fortemente reduzidos. A Alemanha é agora o líder na comparação dos preços da eletricidade na UE, como refere a Euronews. No primeiro semestre de 2025, o preço da eletricidade para as famílias por 100 kWh foi de 38,4 euros. A média da UE é de 28,7 euros. Em 2010, o preço da eletricidade alemã para as famílias era ainda de 23,7 euros, de acordo com o Ministério Federal da Economia e da Energia. Os elevados custos da energia são um desafio permanente para as famílias e para a indústria.

Em entrevista à Euronews, o economista Daniel Stelter explica que a Alemanha aumentou os atuais preços da eletricidade e as "tendências de desindustrialização por sua própria culpa". O economista considera que um regresso à energia nuclear é "sensato". Estudos internacionais mostram que a energia nuclear é mais rentável do que as energias renováveis, se forem tidas em conta determinadas condições.

Stelter prevê poupanças a longo prazo na ordem dos "milhares de milhões" com uma combinação de energias renováveis e energia nuclear.

Os Verdes, por outro lado, criticaram claramente esta medida. "É um erro estratégico, 15 anos depois de Fukushima, voltar a vender a energia nuclear como o futuro. Mas sabemos que é cara, lenta e arriscada", escreve a deputada dos Verdes Katrin Göring-Eckardt no X. "A questão dos resíduos nucleares continua por resolver. A Europa não precisa de um renascimento nuclear - precisa de rapidez com as energias renováveis. Isso seria soberania energética".

Merz e Schneider mantêm-se céticos

O chanceler alemão Friedrich Merz (CDU) parece também ser contra um possível renascimento nuclear. Apesar de, no passado, ter criticado o abandono progressivo da energia nuclear sob o comando da sua rival de longa data, Merkel, continua a excluir categoricamente a energia nuclear alemã: "A decisão é irreversível. Lamento, mas é assim que as coisas são", afirmou no início da semana, citado pela WDR.

O Ministro Federal do Ambiente, Carsten Schneider (SPD), é igualmente crítico da questão: "A Alemanha fez bem em abandonar a energia nuclear. Estamos a ser extremamente rápidos na expansão das energias renováveis".

A Alemanha parece, assim, opor-se aos planos da UE. "A Europa deve tornar-se um centro mundial para a energia nuclear de nova geração", continuou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso na Cimeira da Energia Nuclear. A UE está aparentemente a centrar-se no desenvolvimento de centrais mini-nucleares, que se destinam a apoiar de forma flexível as centrais nucleares convencionais. As centrais mini-nucleares deverão estar operacionais até 2030.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Cimeira da Energia Nuclear da AIEA em Paris, 10 de março de 2026 Abdul Saboor/Pool Photo via AP

A ativista nuclear Anna Veronika Wendland é cética em relação aos mini-reatores nucleares: "A sua vantagem é supostamente o facto de serem intrinsecamente seguros e poderem ser produzidos numa linha de montagem. Isto deveria permitir a sua construção em parques industriais e cidades. Mas ainda não temos uma única central à escala industrial licenciada na UE e que possa ser construída aqui".

No passado, o ministro presidente da Baviera, Markus Söder (CSU), entre outros, pronunciou-se a favor de centrais mini-nucleares na Alemanha. "Compramos energia nuclear a França e à Chéquia, mas rejeitamos a energia nuclear aqui", disse Söder numa entrevista ao Welt am Sonntag no final de 2025. No entanto, para permitir o regresso à energia nuclear, o Bundestag teria de alterar a proibição nuclear prevista na Lei da Energia Atómica.

Na UE, a energia nuclear é atualmente proibida por lei na Alemanha e na Áustria. Em Itália, foi abolida por referendo. A energia nuclear é produzida em vários países da UE, incluindo França e Eslováquia. A Chéquia planeia investir milhares de milhões em reatores até 2050.