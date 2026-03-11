Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Intenções de Von der Leyen reacendem debate sobre nuclear na Alemanha

Central nuclear de Isar, perto de Landshut, 13 de setembro de 2007
Central nuclear de Isar, perto de Landshut, 13 de setembro de 2007 Direitos de autor  Copyright 2007 AP. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2007 AP. All rights reserved.
De Laura Fleischmann
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Von der Leyen promove a energia nuclear enquanto a Alemanha paga preços recorde de eletricidade. Críticas dos Verdes, ceticismo de Merz e dos ativistas - estará a Alemanha perante um mini-debate nuclear?

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pronunciou-se claramente a favor da energia nuclear na Cimeira Internacional da Energia Nuclear em Paris. A energia nuclear pode assegurar o fornecimento de eletricidade à população e à indústria a preços acessíveis e sem impacto no clima. Em retrospetiva, descreveu o abandono da energia nuclear como um "erro estratégico".

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Enquanto ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais, Ursula von der Leyen (CSU) desempenhou um papel fundamental no abandono da energia nuclear na Alemanha, durante o mandato da antiga chanceler Angela Merkel (CDU). Esta última ainda não se pronunciou sobre a atual crise dos preços da energia. Após a catástrofe nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, a então coligação decidiu acelerar rapidamente o abandono progressivo da energia nuclear anteriormente planeado. Os últimos reatores ainda em funcionamento na Alemanha foram encerrados em 2023. Questionado pela Euronews, o gabinete da antiga Chanceler Merkel não respondeu.

Wolfgang Bosbach, deputado da CDU na altura, descreveu a decisão de acabar com a energia nuclear alemã como um "erro". Na altura, as preocupações e as perguntas críticas do grupo parlamentar foram consideradas "mais ou menos infundadas". "Mas é um conto de fadas pensar que Angela Merkel teria feito aprovar o abandono progressivo da energia nuclear sozinha, como um golpe de Estado. Claro que ela era a favor da saída, mas também o eram todos os ministros presidentes da CDU/CSU", disse Bosbach à Euronews. "O grupo parlamentar seguiu-a no final, como sempre. É interessante como Ursula von der Leyen aproveitou a política da altura com palavras tão insignificantes".

Os elevados preços da eletricidade são um fardo para a Alemanha

Após o abandono da energia nuclear, a Alemanha passou a abastecer-se em grande parte da sua energia na Rússia. Com o início da guerra na Ucrânia, estes fornecimentos foram fortemente reduzidos. A Alemanha é agora o líder na comparação dos preços da eletricidade na UE, como refere a Euronews. No primeiro semestre de 2025, o preço da eletricidade para as famílias por 100 kWh foi de 38,4 euros. A média da UE é de 28,7 euros. Em 2010, o preço da eletricidade alemã para as famílias era ainda de 23,7 euros, de acordo com o Ministério Federal da Economia e da Energia. Os elevados custos da energia são um desafio permanente para as famílias e para a indústria.

Em entrevista à Euronews, o economista Daniel Stelter explica que a Alemanha aumentou os atuais preços da eletricidade e as "tendências de desindustrialização por sua própria culpa". O economista considera que um regresso à energia nuclear é "sensato". Estudos internacionais mostram que a energia nuclear é mais rentável do que as energias renováveis, se forem tidas em conta determinadas condições.

O economista Daniel Stelter
Economista Daniel Stelter Robert Recker/Berlin.

Stelter prevê poupanças a longo prazo na ordem dos "milhares de milhões" com uma combinação de energias renováveis e energia nuclear.

Os Verdes, por outro lado, criticaram claramente esta medida. "É um erro estratégico, 15 anos depois de Fukushima, voltar a vender a energia nuclear como o futuro. Mas sabemos que é cara, lenta e arriscada", escreve a deputada dos Verdes Katrin Göring-Eckardt no X. "A questão dos resíduos nucleares continua por resolver. A Europa não precisa de um renascimento nuclear - precisa de rapidez com as energias renováveis. Isso seria soberania energética".

Merz e Schneider mantêm-se céticos

O chanceler alemão Friedrich Merz (CDU) parece também ser contra um possível renascimento nuclear. Apesar de, no passado, ter criticado o abandono progressivo da energia nuclear sob o comando da sua rival de longa data, Merkel, continua a excluir categoricamente a energia nuclear alemã: "A decisão é irreversível. Lamento, mas é assim que as coisas são", afirmou no início da semana, citado pela WDR.

O Ministro Federal do Ambiente, Carsten Schneider (SPD), é igualmente crítico da questão: "A Alemanha fez bem em abandonar a energia nuclear. Estamos a ser extremamente rápidos na expansão das energias renováveis".

A Alemanha parece, assim, opor-se aos planos da UE. "A Europa deve tornar-se um centro mundial para a energia nuclear de nova geração", continuou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso na Cimeira da Energia Nuclear. A UE está aparentemente a centrar-se no desenvolvimento de centrais mini-nucleares, que se destinam a apoiar de forma flexível as centrais nucleares convencionais. As centrais mini-nucleares deverão estar operacionais até 2030.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Cimeira da Energia Nuclear da AIEA, em Paris, 10 de março de 2026
A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Cimeira da Energia Nuclear da AIEA em Paris, 10 de março de 2026 Abdul Saboor/Pool Photo via AP

A ativista nuclear Anna Veronika Wendland é cética em relação aos mini-reatores nucleares: "A sua vantagem é supostamente o facto de serem intrinsecamente seguros e poderem ser produzidos numa linha de montagem. Isto deveria permitir a sua construção em parques industriais e cidades. Mas ainda não temos uma única central à escala industrial licenciada na UE e que possa ser construída aqui".

No passado, o ministro presidente da Baviera, Markus Söder (CSU), entre outros, pronunciou-se a favor de centrais mini-nucleares na Alemanha. "Compramos energia nuclear a França e à Chéquia, mas rejeitamos a energia nuclear aqui", disse Söder numa entrevista ao Welt am Sonntag no final de 2025. No entanto, para permitir o regresso à energia nuclear, o Bundestag teria de alterar a proibição nuclear prevista na Lei da Energia Atómica.

Na UE, a energia nuclear é atualmente proibida por lei na Alemanha e na Áustria. Em Itália, foi abolida por referendo. A energia nuclear é produzida em vários países da UE, incluindo França e Eslováquia. A Chéquia planeia investir milhares de milhões em reatores até 2050.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Será a energia nuclear solução para a independência energética de Portugal?

Regresso da energia nuclear à Europa

Energia nuclear: quanto é que a UE precisa de investir até 2050?