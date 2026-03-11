Fukushima e Tohoku assinalam 15 anos do desastre da central nuclear

A 11 de março de 2011, um terramoto de magnitude 9,0 atingiu o nordeste do Japão, desencadeando um tsunami que devastou as comunidades costeiras de Tohoku e que provocou o desastre da central nuclear de Fukushima.
O Japão assinala, esta quarta-feira, os 15 anos do grande terramoto e tsunami do leste do país, que resultou na morte de cerca de 20.000 pessoas e que desencadeou o desastre nuclear de Fukushima.
O terramoto de magnitude 9,0 ocorreu às 14:46 horas locais, a 11 de março de 2011, desencadeando um tsunami que atingiu as comunidades costeiras das províncias de Miyagi, Fukushima e Iwate. Algumas ondas ultrapassaram os 40 metros de altura.
A Agência Nacional de Polícia do Japão registou 15.901 mortos, e 2.519 desaparecidos e presumivelmente mortos até março de 2026.
Mais de 122.000 edifícios ficaram completamente destruídos numa das mais graves catástrofes naturais da história moderna do Japão.
O tsunami provocou a fusão da central nuclear de Fukushima Daiichi, criando o pior acidente nuclear do mundo desde Chernobyl. Os núcleos dos três reatores derreteram em grande parte nos primeiros três dias.
Reconstrução continua
O Japão passou os últimos 15 anos a reconstruir comunidades e infraestruturas em toda a região afetada.
De acordo com dados do governo, a reconstrução das principais estradas e habitações públicas está agora concluída.
O Japão lançou um período de reconstrução intensiva de 2011 a 2015 para restaurar as infraestruturas básicas e apoiar os residentes deslocados.
Seguiram-se duas fases de reconstrução destinadas a reconstruir as comunidades e a ajudar as zonas afetadas a alcançar a independência económica. Um terceiro período de reconstrução e revitalização terá início em abril de 2026, centrando-se na recuperação a longo prazo e na revitalização regional até 2030.
A província de Fukushima enfrentou desafios adicionais após o terramoto e o tsunami, que desencadearam o acidente nuclear na central nuclear de Fukushima Daiichi.
As autoridades afirmam que os níveis de radiação na prefeitura diminuíram significativamente, devido ao trabalho de descontaminação e à decomposição natural. Os níveis de radiação atuais são comparáveis aos de outras grandes cidades do Japão e do mundo.
O controlo da segurança alimentar foi também reforçado. Raramente são detetadas substâncias radioativas que excedam os limites estabelecidos pelo governo em produtos agrícolas, florestais e de pesca.
As áreas sob ordens de evacuação representam agora cerca de 2,2% da área total da província de Fukushima, o que reflete o progresso gradual na reabertura das comunidades.
O governo e o operador da central, a Tokyo Electric Power Company, têm vindo a libertar gradualmente a água tratada da central de Fukushima Daiichi para o Oceano Pacífico, um processo que, segundo as autoridades, cumpre as normas de segurança internacionais.
Os esforços de recuperação centraram-se igualmente na reconstrução das comunidades e no apoio aos residentes que ficaram desalojados, na sequência da catástrofe.
Foram criados centros de saúde mental nas prefeituras afetadas. Equipas de médicos, enfermeiros e assistentes sociais prestam apoio psicológico às vítimas.
Os governos locais também oferecem assistência aos residentes que vivem em habitações públicas afetadas pela catástrofe e aos evacuados, que se deslocaram para fora das suas prefeituras de origem.
As autoridades afirmam que as atividades comunitárias e os programas sociais têm ajudado os residentes a restabelecerem ligações e a recuperarem um sentido de vida.
Muitas zonas da região de Tohoku estão a promover novamente o turismo, à medida que as comunidades se reconstroem e os visitantes regressam gradualmente.
Os destinos mais populares incluem a baía de Matsushima na prefeitura de Miyagi, a praia de Jodogahama em Iwate e festivais tradicionais como o Festival Tanabata de Sendai.
As autoridades dizem esperar que os visitantes do Japão e do estrangeiro venham ver como é que a região se reconstruiu desde a catástrofe.
O Japão manifestou também a sua gratidão à comunidade internacional pelo apoio que recebeu após a catástrofe.
Mais de 195 países e regiões, bem como 68 organizações internacionais, ofereceram assistência e mensagens de solidariedade após a catástrofe, de acordo com as autoridades japonesas.