Fukushima e Tohoku assinalam 15 anos do desastre da central nuclear

O Japão assinala, esta quarta-feira, os 15 anos do grande terramoto e tsunami do leste do país, que resultou na morte de cerca de 20.000 pessoas e que desencadeou o desastre nuclear de Fukushima.

O terramoto de magnitude 9,0 ocorreu às 14:46 horas locais, a 11 de março de 2011, desencadeando um tsunami que atingiu as comunidades costeiras das províncias de Miyagi, Fukushima e Iwate. Algumas ondas ultrapassaram os 40 metros de altura.

A Agência Nacional de Polícia do Japão registou 15.901 mortos, e 2.519 desaparecidos e presumivelmente mortos até março de 2026.

Mais de 122.000 edifícios ficaram completamente destruídos numa das mais graves catástrofes naturais da história moderna do Japão.

O tsunami provocou a fusão da central nuclear de Fukushima Daiichi, criando o pior acidente nuclear do mundo desde Chernobyl. Os núcleos dos três reatores derreteram em grande parte nos primeiros três dias.

Reconstrução continua

O Japão passou os últimos 15 anos a reconstruir comunidades e infraestruturas em toda a região afetada.

De acordo com dados do governo, a reconstrução das principais estradas e habitações públicas está agora concluída.

O Japão lançou um período de reconstrução intensiva de 2011 a 2015 para restaurar as infraestruturas básicas e apoiar os residentes deslocados.

Trabalhadores operam máquinas pesadas num estaleiro de construção de um dos parques memoriais de reconstrução no condado de Futaba, afetado pela catástrofe, em Namie, no nordeste do Japão AP Photo/Hiro Komae

Seguiram-se duas fases de reconstrução destinadas a reconstruir as comunidades e a ajudar as zonas afetadas a alcançar a independência económica. Um terceiro período de reconstrução e revitalização terá início em abril de 2026, centrando-se na recuperação a longo prazo e na revitalização regional até 2030.

A província de Fukushima enfrentou desafios adicionais após o terramoto e o tsunami, que desencadearam o acidente nuclear na central nuclear de Fukushima Daiichi.

As autoridades afirmam que os níveis de radiação na prefeitura diminuíram significativamente, devido ao trabalho de descontaminação e à decomposição natural. Os níveis de radiação atuais são comparáveis aos de outras grandes cidades do Japão e do mundo.

O controlo da segurança alimentar foi também reforçado. Raramente são detetadas substâncias radioativas que excedam os limites estabelecidos pelo governo em produtos agrícolas, florestais e de pesca.

As áreas sob ordens de evacuação representam agora cerca de 2,2% da área total da província de Fukushima, o que reflete o progresso gradual na reabertura das comunidades.

O governo e o operador da central, a Tokyo Electric Power Company, têm vindo a libertar gradualmente a água tratada da central de Fukushima Daiichi para o Oceano Pacífico, um processo que, segundo as autoridades, cumpre as normas de segurança internacionais.

Os esforços de recuperação centraram-se igualmente na reconstrução das comunidades e no apoio aos residentes que ficaram desalojados, na sequência da catástrofe.

Foram criados centros de saúde mental nas prefeituras afetadas. Equipas de médicos, enfermeiros e assistentes sociais prestam apoio psicológico às vítimas.

Os governos locais também oferecem assistência aos residentes que vivem em habitações públicas afetadas pela catástrofe e aos evacuados, que se deslocaram para fora das suas prefeituras de origem.

As autoridades afirmam que as atividades comunitárias e os programas sociais têm ajudado os residentes a restabelecerem ligações e a recuperarem um sentido de vida.

Muitas zonas da região de Tohoku estão a promover novamente o turismo, à medida que as comunidades se reconstroem e os visitantes regressam gradualmente.

Surfista prepara-se para apanhar uma onda na praia de Toyoma em Iwaki, no nordeste do Japão, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. AP Photo/Hiro Komae

Os destinos mais populares incluem a baía de Matsushima na prefeitura de Miyagi, a praia de Jodogahama em Iwate e festivais tradicionais como o Festival Tanabata de Sendai.

As autoridades dizem esperar que os visitantes do Japão e do estrangeiro venham ver como é que a região se reconstruiu desde a catástrofe.

O Japão manifestou também a sua gratidão à comunidade internacional pelo apoio que recebeu após a catástrofe.

Mais de 195 países e regiões, bem como 68 organizações internacionais, ofereceram assistência e mensagens de solidariedade após a catástrofe, de acordo com as autoridades japonesas.