Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Há um português entre as vítimas mortais do incêndio num autocarro que resultou na morte de seis pessoas e fez ainda cinco feridos, na terça-feira, no município suíço de Kerzers.

A informação foi confirmada numa nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que lamentou o óbito e transmitiu "sentidas condolências" à família.

O Presidente da República, António José Seguro, também lamentou a morte do cidadão nacional e, numa nota na página da Presidência, manifestou "profunda mágoa" em "nome do povo português".

Segundo o jornal local 20 Minuten, o português tinha 63 anos e seria o motorista do autocarro.

Entre as vítimas mortais do incêndio estão, para além do motorista, o suspeito de ter ateado as chamas bem como duas mulheres, de 25 e 39 anos, um homem de 29 anos e um adolescente de 16.

Já os cinco feridos são dois homens e duas mulheres de nacionalidade suíça e um homem do Kosovo. Todos residiam na região.

Testemunhas disseram ter visto um homem a deitar gasolina sobre si próprio e a atear as chamas dentro do autocarro. É apontado como o principal suspeito e, segundo o 20 Minuten, já era conhecido das autoridades devido ao consumo de estupefacientes.

A família do suspeito, de 65 anos e origem suíça, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", afirmou o procurador do cantão de Friburgo, citado pela agência Lusa.

Martial Pugin, porta-voz da polícia do cantão de Friburgo, disse na terça-feira que as autoridades estão a investigar o ato como deliberado mas não há indícios de "ato terrorista", numa entrevista à suíça RTS.

O veículo envolvido no incêndio viajava do munícipio de Düdingen, 17 km a sul de Kerzers, e trata-se de um "autocarro postal". Estes autocarros são tradicionais do país, sendo reconhecidos pela sua cor amarela, pela sua pontualidade e pela sua buzina de três tons que alerta, por exemplo, para a passagem do veículo nas curvas fechadas.