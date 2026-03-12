Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Incêndio num autocarro suiço faz seis mortos
Incêndio num autocarro suiço faz seis mortos
Direitos de autor AP Photo
De Inês dos Santos Cardoso
Publicado a Últimas notícias
Homem de 63 anos seria o motorista do autocarro. Presidente da República já lamentou o óbito.

Há um português entre as vítimas mortais do incêndio num autocarro que resultou na morte de seis pessoas e fez ainda cinco feridos, na terça-feira, no município suíço de Kerzers.

A informação foi confirmada numa nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que lamentou o óbito e transmitiu "sentidas condolências" à família.

O Presidente da República, António José Seguro, também lamentou a morte do cidadão nacional e, numa nota na página da Presidência, manifestou "profunda mágoa" em "nome do povo português".

Segundo o jornal local 20 Minuten, o português tinha 63 anos e seria o motorista do autocarro.

Entre as vítimas mortais do incêndio estão, para além do motorista, o suspeito de ter ateado as chamas bem como duas mulheres, de 25 e 39 anos, um homem de 29 anos e um adolescente de 16.

Já os cinco feridos são dois homens e duas mulheres de nacionalidade suíça e um homem do Kosovo. Todos residiam na região.

Testemunhas disseram ter visto um homem a deitar gasolina sobre si próprio e a atear as chamas dentro do autocarro. É apontado como o principal suspeito e, segundo o 20 Minuten, já era conhecido das autoridades devido ao consumo de estupefacientes.

A família do suspeito, de 65 anos e origem suíça, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", afirmou o procurador do cantão de Friburgo, citado pela agência Lusa.

Martial Pugin, porta-voz da polícia do cantão de Friburgo, disse na terça-feira que as autoridades estão a investigar o ato como deliberado mas não há indícios de "ato terrorista", numa entrevista à suíça RTS.

O veículo envolvido no incêndio viajava do munícipio de Düdingen, 17 km a sul de Kerzers, e trata-se de um "autocarro postal". Estes autocarros são tradicionais do país, sendo reconhecidos pela sua cor amarela, pela sua pontualidade e pela sua buzina de três tons que alerta, por exemplo, para a passagem do veículo nas curvas fechadas.

