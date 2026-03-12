Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Chéquia reduz despesas com a defesa e não atinge objetivo da NATO

Primeiro-ministro checo Andrej Babis no Parlamento em Praga, 2026.03.05. Direitos de autor  AP Photo
De Beatrix Asboth
Segundo o primeiro-ministro Andrej Babis, os cofres do Estado estão vazios, não sendo possível gastar 2% do PIB checo na defesa.

A Chéquia vai reduzir as suas despesas com a defesa. O parlamento de Praga adotou na quarta-feira o orçamento para 2026, que atribui 1,7%, ou seja, 7,4 mil milhões de dólares, menos de 2% do PIB à defesa.

Os países membros da NATO deverão contribuir com 2% do PIB e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exige uma contribuição ainda maior.

O governo populista de Andrej Babis reagiu à pressão dos EUA, citando outras prioridades, como a melhoria dos cuidados de saúde. Além disso, a Chéquia herdou um défice orçamental do governo anterior.

Com o partido do governo em maioria, o parlamento checo, com 200 lugares, acabou por aprovar o orçamento para 2026 por 104 votos contra 87.

No entanto, os custos serão adicionados a outros projetos dos ministérios, que também estão envolvidos na defesa. Ainda não se sabe se a NATO vai aceitar esta situação.

O veterano oficial da NATO que se tornou chefe de Estado, Petr Pavel, defendeu a despesa com a defesa antes da votação.

"A Europa está a enfrentar o conflito militar mais grave dos últimos 80 anos. À primeira vista, pode parecer que está longe das nossas fronteiras, mas a realidade é que estamos muito envolvidos", afirmou o chefe de Estado, referindo-se à guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, acrescentou que assinaria o orçamento se este fosse adotado pelo parlamento.

Pressão da NATO e dos EUA

A Chéquia é membro da NATO desde 1999. Em 2014, os Estados-membros da União Europeia comprometeram-se a aumentar as suas despesas com a defesa para 2% do seu PIB e a Chéquia cumpriu o compromisso no ano passado. Na cimeira de 2025 em Haia, sob pressão do presidente dos EUA, os Estados-membros concordaram em ir mais longe: aumentar o orçamento da defesa para 3,5% do PIB e atribuir mais 1,5% a outras despesas de segurança até 2035.

A importância destes compromissos foi repetidamente chamada à atenção do governo de Babis pelo embaixador dos EUA em Praga.

"Se a Chéquia não cumprir os seus compromissos, toda a aliança será afetada. Talvez não seja necessário recordar a V. Exa. e ao povo checo a importância dos aliados cumprirem as suas promessas", sublinhou o Embaixador dos EUA, Nicholas Merrick.

Com o novo orçamento, a Chéquia será o membro da NATO com a despesa de defesa mais baixa.

Novo governo de Babis

Andrej Babis e o partido ANO voltaram ao governo no ano passado. O empresário multimilionário, que se tornou primeiro-ministro, foi anteriormente acusado de corrupção, mas as suas políticas populistas convenceram a população, especialmente das zonas rurais, a votar nele novamente.

O seu partido de centro-direita, ANO, obteve o maior número de lugares nas eleições checas de outubro de 2025, aliando-se depois a dois partidos eurocéticos, o partido de extrema-direita Liberdade e Democracia Direta (SPD) e o partido de direita Autodefesa Autónoma, para obter uma maioria de 108 votos no parlamento de 200 lugares.

