Várias pessoas morreram após uma explosão num bar de uma estância de esqui suíça

Polícia em serviço na Suíça, imagem simbólica de arquivo
Polícia em serviço na Suíça, imagem simbólica de arquivo
Direitos de autor AP Photo
De euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Tragédia na véspera de Ano Novo na estância de esqui suíça de Crans-Montana: várias pessoas morreram e ficaram feridas numa explosão num bar, segundo a polícia.

Mais de 100 pessoas estavam a festejar o Ano Novo no Constellation Bar, na estância de esqui suíça de Crans Montana, quando ocorreu uma explosão à 1h30 da madrugada e deflagrou um incêndio.

Um porta-voz da polícia cantonal explicou: "Vemos muitos feridos e muitos mortos". Quando lhe perguntaram como é que isto podia ter acontecido, foi dito que se tratava de uma "explosão de causa desconhecida". Os meios de comunicação social suíços dão conta de várias explosões e uma sugestão é que a pirotecnia de um concerto possa ter causado o incêndio.

Várias equipas de salvamento estão a trabalhar no local do acidente. O incêndio está agora sob controlo e várias pessoas feridas, com queimaduras graves, estão a ser tratadas nos hospitais locais.

“Estamos apenas no início da nossa investigação, mas esta é uma estância de esqui de renome internacional, com muitos turistas”, informou a polícia.

Um centro de acolhimento e uma linha de apoio foram criados para as famílias afetadas, disse Lathion.

A comunidade fica no coração dos Alpes suíços, a apenas 40 quilómetros (25 milhas) a norte do Matterhorn, um dos picos alpinos mais famosos, e a 130 quilómetros (81 milhas) a sul de Zurique.

O ponto mais alto de Crans-Montana, com uma população de 10 000 habitantes, fica a uma altitude de quase 3000 metros, de acordo com o site do município, que afirma que as autoridades estão a tentar afastar-se da cultura turística e atrair investigação e desenvolvimento de alta tecnologia.

O município foi formado há apenas nove anos, em 1 de janeiro de 2017, quando várias cidades se fundiram. Estende-se por 590 hectares (2,3 milhas quadradas) desde o Vale do Ródano até ao glaciar Plaine Morte.

Partilhar Comentários

