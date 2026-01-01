Mais de 100 pessoas estavam a festejar o Ano Novo no Constellation Bar, na estância de esqui suíça de Crans Montana, quando ocorreu uma explosão à 1h30 da madrugada e deflagrou um incêndio.

Um porta-voz da polícia cantonal explicou: "Vemos muitos feridos e muitos mortos". Quando lhe perguntaram como é que isto podia ter acontecido, foi dito que se tratava de uma "explosão de causa desconhecida". Os meios de comunicação social suíços dão conta de várias explosões e uma sugestão é que a pirotecnia de um concerto possa ter causado o incêndio.

Várias equipas de salvamento estão a trabalhar no local do acidente. O incêndio está agora sob controlo e várias pessoas feridas, com queimaduras graves, estão a ser tratadas nos hospitais locais.

“Estamos apenas no início da nossa investigação, mas esta é uma estância de esqui de renome internacional, com muitos turistas”, informou a polícia.

Um centro de acolhimento e uma linha de apoio foram criados para as famílias afetadas, disse Lathion.

A comunidade fica no coração dos Alpes suíços, a apenas 40 quilómetros (25 milhas) a norte do Matterhorn, um dos picos alpinos mais famosos, e a 130 quilómetros (81 milhas) a sul de Zurique.

O ponto mais alto de Crans-Montana, com uma população de 10 000 habitantes, fica a uma altitude de quase 3000 metros, de acordo com o site do município, que afirma que as autoridades estão a tentar afastar-se da cultura turística e atrair investigação e desenvolvimento de alta tecnologia.

O município foi formado há apenas nove anos, em 1 de janeiro de 2017, quando várias cidades se fundiram. Estende-se por 590 hectares (2,3 milhas quadradas) desde o Vale do Ródano até ao glaciar Plaine Morte.