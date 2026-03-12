Vídeo falso de político ucraniano a ameaçar Viktor Orbán circula em páginas da Internet russas

O primeiro-ministro Viktor Orbán publicou um vídeo no Facebook na quarta-feira, quando telefonou a três dos seus cinco filhos, Rosa, Flora e Sara, e lhes disse que os ucranianos os tinham ameaçado. Orbán disse que a ameaça não deve ser levada de ânimo leve, mas sim a sério. O vídeo surge depois de o jornal pró-governamental Index ter publicado um vídeo com imagens de Hrihoriy Omelchenko. Omelchenko é um antigo político e antigo oficial do Serviço de Segurança Ucraniano, muito antes do regime de Zelenetsky.

No vídeo a que o primeiro-ministro húngaro fez referência, Omelchenko ameaça Orbán. "Sabemos onde ele vive, onde passa a noite, onde bebe cerveja, vinho, onde sai, com quem se encontra, e se não mudar a sua posição anti-Ucrânia, continuará a ser cúmplice dos crimes de guerra de Putin. Lembrem-se de que o karma nunca perdoa os pecados de ninguém, ao karma é impossível escapar e não pode ser comprado com biliões. Pensem nos cinco filhos e seis netos de Viktor Orbán", ouve-se no vídeo.

Omelchenko acrescenta que espera que a oposição ganhe as eleições parlamentares húngaras de abril de 2026. Mas voltando ao vídeo, o especialista em ciberdefesa Ferenc Frész resumiu o problema das imagens no Facebook. A resposta pode ser facilmente descrita: as imagens são falsas.

De acordo com Frész, no vídeo, "o orador é esticado sobre uma banda sonora gerada por um gerador de voz deepvoice a partir de um visual existente", sendo que a "sincronização labial", ou seja, a sincronização da boca com o texto, "não funcionou muito bem". Na sua publicação, Frész detalha as falhas e explica que um deepfake completo (em que todo o rosto é substituído) teria escondido muito mais espaço para erros do que a sincronização labial. A sincronização labial, diz ele, é uma ferramenta de desinformação muito mais eficaz, uma vez que os movimentos dos olhos e das sobrancelhas mais difíceis de falsificar permanecem autênticos, "tornando mais difícil para o nosso cérebro detetar o engano".

Poucas horas depois da sua primeira publicação, Frész partilhou um post na página de Facebook NAFO Hungria, que tem 35 mil seguidores (a NAFO é descrita como a página oficial da filial húngara da North Atlantic Fellas Organization, os média da NER dizem: "Página de propaganda pró-guerra"), que publicou o vídeo original de Omelchenko, juntamente com o falso a que Viktor Orban se tinha referido.

O vídeo falso a que Orbán se referia apareceu originalmente no canal do YouTube Pryami TV. Neste contexto, é importante referir que Hrihoriy Omelchenko tem agora 75 anos e não é membro do parlamento ucraniano há 14 anos, tendo sido anteriormente membro do partido do antigo presidente ucraniano Viktor Yushchenko, Nossa Ucrânia, que não envia um representante ao Parlamento desde 2012.

Entretanto, o Népszava observou que a ameaça está a ser seguida com grande interesse pelas agências noticiosas e sites russos, incluindo o Lenta e o Moskovsky Komsomolets.

Na quinta-feira passada, Szabolcs Panyi, jornalista de investigação do VSquare e do Direkt36 , escreveu no Facebook que os russos poderiam influenciar as eleições parlamentares de abril, utilizando redes de compra de votos, "troll farms" e ativistas no local. Panyi, citando informações consistentes de várias fontes europeias de segurança nacional, escreveu que o Kremlin tinha contratado uma equipa de tecnólogos políticos para interferir nas eleições húngaras de 2026, com o objetivo de manter Viktor Orbán no poder. A embaixada russa em Budapeste negou a informação de Panyi.

A Rússia intervém regularmente em campanhas eleitorais em certos países, sendo as eleições moldavas de 2025 e as eleições georgianas de dezembro de 2024 os principais exemplos, embora na Moldávia a "operação" não tenha conseguido mobilizar a opinião pública contra o presidente pró-UE Maia Sandu.