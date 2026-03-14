O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Exército norte-americano bombardeou intensamente alvos na ilha iraniana de Kharg, a partir da qual são geridas quase todas as exportações de petróleo do país, e ameaçou atacar as infraestruturas petrolíferas da ilha.

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"O Comando Central dos Estados Unidos levou a cabo um dos bombardeamentos mais intensos da história do Médio Oriente e destruiu completamente todos os alvos MILITARES da joia da coroa do Irão, a ilha de Kharg", declarou Trump nas redes sociais.

"Decidi NÃO destruir as infraestruturas petrolíferas da ilha. No entanto, se o Irão, ou qualquer outra parte, tomar medidas que interfiram na passagem livre e segura dos navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei imediatamente a minha decisão."

Os Estados Unidos e Israel têm agido com cautela em relação à ilha, mas, segundo relatos, funcionários da administração Trump afirmaram que a captura de Kharg estava em cima da mesa enquanto a guerra no Médio Oriente persistir.

A ilha, situada a cerca de 30 quilómetros da costa iraniana, é responsável por aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do Irão, de acordo com um comunicado recente do JP Morgan. Os meios de comunicação estatais iranianos afirmaram que não se registaram danos em nenhuma infraestrutura petrolífera da ilha na sequência dos ataques norte-americanos.

Ilha de Kharg, Irão AP

Imprensa iraniana relata 15 explosões em Kharg

A agência noticiosa semioficial iraniana Fars informou no sábado que se registaram pelo menos 15 explosões, com uma densa coluna de fumo a elevar-se sobre a ilha de Kharg, que tinha sido alvo de ataques norte-americanos.

Segundo a agência, os ataques tiveram como alvo uma instalação de defesa aérea, uma base naval, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros de uma empresa petrolífera offshore, acrescentando que nenhuma infraestrutura petrolífera foi danificada.