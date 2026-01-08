Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Publicidade

Ataques russos deixam um milhão de pessoas sem eletricidade e água na Ucrânia

Uma subestação de alta tensão danificada é vista após os ataques aéreos russos ao sector da energia na região de Odesa, Ucrânia, terça-feira, 6 de janeiro de 2026.
Uma subestação de alta tensão danificada é vista após os ataques aéreos russos ao sector da energia na região de Odesa, Ucrânia, terça-feira, 6 de janeiro de 2026.
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
Enquanto a Ucrânia continua a negociar um acordo que poderia pôr fim à guerra em curso com a Rússia, Moscovo continua a atacar as infraestruturas energéticas ucranianas, deixando centenas de milhares de pessoas sem eletricidade e aquecimento em pleno inverno.

A Rússia atacou a Ucrânia com quase uma centena de drones durante a noite de quinta-feira, numa altura em que Moscovo continua a visar as infraestruturas energéticas em todo o país.

Na sequência de outro ataque maciço na noite anterior, Moscovo voltou a atacar as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporíjia, provocando cortes de energia em ambas.

A região de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, ficou sem energia elétrica pelas 22:00 locais de quarta-feira, tendo a eletricidade e o aquecimento começado a regressar gradualmente a partir das três da manhã de quinta-feira, afirmou o governador regional de Zaporíjia, Ivan Fedorov.

"Este foi o primeiro apagão total em toda a região nos últimos anos, mas todos os serviços estiveram no local desde o primeiro minuto", declarou Fedorov.

Na região vizinha de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, a situação continuava crítica na tarde de quinta-feira.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento das Comunidades e dos Territórios, Oleksii Kuleba, cerca de um milhão de pessoas na região ainda não dispunham de água e aquecimento.

Segundo o presidente da câmara de Dnipro, Boris Filatov, que descreveu o apagão como "o mais difícil" entre todas as cidades ucranianas, os serviços essenciais foram interrompidos, com os hospitais da cidade de Dnipro a funcionarem parcialmente com energia de geradores.

"Tecnicamente falando, a situação em Dnipro é uma das mais difíceis. Trata-se, na verdade, de uma emergência nacional", disse Filatov, acrescentando que a administração da cidade está a trabalhar no sentido de restabelecer a energia em primeiro lugar nas instalações críticas, incluindo os hospitais.

Os transportes públicos, incluindo o metro, foram interrompidos e as férias escolares nas regiões foram prolongadas por alguns dias.

A Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk pediu aos residentes que limitassem a utilização das comunicações móveis, uma vez que as estações de base de todos os operadores móveis estão a ser ligadas a baterias de emergência.

A DTEK, o maior fornecedor privado de energia da Ucrânia, afirmou que as suas equipas estão a trabalhar 24 horas por dia para restabelecer a energia.

"As equipas de reparação trabalharam durante a noite para restabelecer a eletricidade, depois de os danos provocados pelo combate terem cortado o fornecimento às infraestruturas críticas que servem a cidade de Dnipro e as zonas circundantes", declarou a empresa num comunicado.

"O ritmo do restabelecimento continua limitado pelos alertas de ataques aéreos, que obrigam os trabalhadores a suspender as reparações e a procurar abrigo", acrescentou.

Cortes de energia no inverno causam mais dificuldades

A Rússia intensificou os seus ataques às infraestruturas energéticas da Ucrânia durante os meses de inverno, como tem feito todos os anos desde o início da invasão total de Moscovo no início de 2022.

Prevê-se que as temperaturas na Ucrânia desçam abaixo dos -10 graus Celsius nos próximos dias, tornando os cortes de energia e de aquecimento ainda mais difíceis e perigosos para a população.

Entretanto, a Ucrânia intensificou os seus esforços diplomáticos, juntamente com os parceiros ocidentais, para pôr termo à guerra total da Rússia.

O presidente Volodymyr Zelenskyy apelou aos parceiros de Kiev para que "respondam a este tormento deliberado do nosso povo pela Rússia" com os ataques de Moscovo contra as infraestruturas energéticas civis.

"Não existe qualquer justificação militar para estes ataques ao setor da energia e às infraestruturas que deixam as pessoas sem eletricidade e aquecimento durante o inverno", afirmou Zelenskyy.

"Esta é a guerra da Rússia especificamente contra o nosso povo, contra a vida na Ucrânia - uma tentativa de quebrar a Ucrânia".

Related

É por isso que a Ucrânia está a pedir aos seus parceiros mais defesa aérea, em paralelo com a intensificação do processo de paz diplomático, referiu Zelenskyy.

"As discussões diplomáticas não podem ser um pretexto para abrandar o fornecimento de sistemas de defesa aérea e de equipamento que ajuda a proteger vidas. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros para garantir uma resposta adequada".

